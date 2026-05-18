Neymar na Copa: como craque do Santos convenceu Ancelotti e vai para o 4º Mundial com a seleção

A última partida de Neymar pela seleção brasileira foi uma das mais sofridas do jogador na carreira. Em outubro de 2023, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Foram 369 dias parados até retornar, ainda pelo Al-Hilal. Nova lesão, agora muscular. Depois, já em 2025, o retorno ao Santos com o propósito de voltar à seleção.

Isso quase aconteceu na última convocação de Dorival Júnior (em março de 2025), mas Neymar foi cortado após sofrer um edema na coxa esquerda. Com Ancelotti, havia ficado fora de todas as listas. Até agora. O técnico italiano resolveu convocar o jogador pela primeira vez na sua gestão, justamente na convocatória para a Copa do Mundo de 2026.

Era a dúvida que esteve presente em todas as entrevistas que Ancelotti concedeu como técnico do Brasil. A resposta pouco mudava. Falava que dependeria do estado físico do jogador. Foi como Neymar correspondeu.

O santista não é o mesmo do auge. Desde aquele 17 de outubro de 2023, não conseguiu ter o mesmo desempenho. Nos últimos meses, porém, mostrou como é possível contribuir da maneira que pode.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Dos 30 jogos do Santos no ano, Neymar esteve em 15. São oito vitórias santistas com o camisa 10 e apenas duas sem ele. O atacante só perdeu quatro vezes em 2026, menos da metade dos 10 revezes do time.

Em 15 partidas, Neymar fez seis gols e deu quatro assistências. A melhor exibição foi contra o Vasco, na qual marcou duas vezes na vitória por 2 a 1.

Pesou contra ele a polêmica agressão a Robinho Júnior em treino do Santos. Foi preciso um pedido de desculpas público para amenizar o cenário. Aos 34 anos e mesmo com atitudes infantis, Neymar convenceu Ancelotti também pela experiência.

Será a quarta Copa do jogador. A chance de contar uma história diferente, depois de não ter grande destaque nas outras. A primeira, em 2014, foi abreviada por lesão na coluna. Até hoje é a edição que mais participou de gols: marcou quatro e deu uma assistência, em cinco jogos.

Em 2018, virou piada pela reação às faltas. Foram apenas dois gols e uma assistência em, novamente, cinco partidas. Quatro anos depois, em 2022, o gol contra a Croácia foi o auge, mas apagado pela eliminação nos pênaltis - sem que Neymar cobrasse.