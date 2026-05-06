Neymar marca gol na Sul-Americana e comemora junto de Robinho Jr.

Se fora dos gramados o assunto da semana santista envolveu o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr., dentro de campo ambos comemoraram juntos o primeiro gol da equipe contra o Recoleta pela quarta rodada da Sul-Americana.
Em partida no Paraguai, o camisa 10 foi o responsável por abrir o placar. Ele recebeu passe de Rollheiser, na entrada da área, e tocou por baixo do goleiro Nelson Ferreira.
Na comemoração, todos os jogadores da equipe festejaram com Neymar, inclusive Robinho Jr.. Após a festa inicial, ambos se abraçaram, com direito a "tapas" do craque do Santos na nuca do jovem.
Entenda o caso
O atrito entre os dois aconteceu na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".
A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.
Na segunda-feira (4), a polêmica ganhou um novo desdobramento. Representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos para cobrar quatro providências. A informação ge.globo, que teve acesso ao documento, alega que Robinho Jr. fez três acusações contra Neymar. O Santos abriu investigação interna para apurar o caso.
No documento, o jovem diz que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", que aplicou uma "rasteira" e ainda o agrediu com um "tapa violento no rosto".
Os representantes de Robinho Jr. exigiram uma reunião com o Santos para tratar da rescisão contratual do atleta. O motivo seria a "ausência de condições mínimas de segurança". O staff do jovem pede quatro medidas para o clube paulista:
- Instauração de sindicância para investigar o ocorrido
- Fornecimento das imagens do treino
- Manifestação do clube pelas providências tomadas
- Agendamento de reunião para tratar de possível rescisão
Conforme havia sido noticiado pelo portal no domingo (3), Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr. após o ocorrido, e a situação teria sido resolvida.
Desde que chegou ao profissional, no ano passado, o jovem era "apadrinhado" por Neymar, o que teria o abalado mais ainda durante a confusão.