Neymar marca gol na Sul-Americana e comemora junto de Robinho Jr.

Neymar marcou o primeiro gol do Santos. Daniel Duarte / Santos/Divulgação

Se fora dos gramados o assunto da semana santista envolveu o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr., dentro de campo ambos comemoraram juntos o primeiro gol da equipe contra o Recoleta pela quarta rodada da Sul-Americana.

Em partida no Paraguai, o camisa 10 foi o responsável por abrir o placar. Ele recebeu passe de Rollheiser, na entrada da área, e tocou por baixo do goleiro Nelson Ferreira.

Na comemoração, todos os jogadores da equipe festejaram com Neymar, inclusive Robinho Jr.. Após a festa inicial, ambos se abraçaram, com direito a "tapas" do craque do Santos na nuca do jovem.

Entenda o caso

O atrito entre os dois aconteceu na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".

A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.

Na segunda-feira (4), a polêmica ganhou um novo desdobramento. Representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos para cobrar quatro providências. A informação ge.globo, que teve acesso ao documento, alega que Robinho Jr. fez três acusações contra Neymar. O Santos abriu investigação interna para apurar o caso.

No documento, o jovem diz que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", que aplicou uma "rasteira" e ainda o agrediu com um "tapa violento no rosto".

Os representantes de Robinho Jr. exigiram uma reunião com o Santos para tratar da rescisão contratual do atleta. O motivo seria a "ausência de condições mínimas de segurança". O staff do jovem pede quatro medidas para o clube paulista:

Instauração de sindicância para investigar o ocorrido Fornecimento das imagens do treino Manifestação do clube pelas providências tomadas Agendamento de reunião para tratar de possível rescisão

Conforme havia sido noticiado pelo portal no domingo (3), Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr. após o ocorrido, e a situação teria sido resolvida.