Neymar fecha circo para família e dança durante apresentação

Circo foi reservado para familiares e amigos do atacante. Reprodução @circostankowichpink / Instagram

Neymar aproveitou a noite de sexta-feira (8) para um programa em família. O atacante do Santos reservou uma sessão de circo e acompanhou o espetáculo ao lado de Bruna Biancardi e das filhas, Mavie e Mel.

Em registros publicados nas redes sociais, é possível ver a chegada da família de Neymar ao circo, assim como a presença de Willian Arão, companheiro do atacante no Santos.

Nas primeiras fileiras, o camisa 10 apareceu com a filha mais velha no colo. Em um dos momentos da apresentação, ele também foi chamado ao palco e participou da atração.

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A presença do jogador atraiu torcedores nos arredores do circo, localizado em Santos. Na saída, Neymar ainda parou para posar para fotos com fãs.