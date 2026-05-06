Neymar e Robinho Jr. fazem as pazes após briga em treino

Neymar pediu desculpas a Robinho Jr. por tê-lo agredido durante um treino do Santos, incidente que o jovem de 18 anos, filho do ex-atacante Robinho, considerou superado.

Na última segunda-feira (4), o clube paulista havia aberto uma sindicância para investigar o caso.

"Se querem um pedido de desculpas perante a imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpa para ele e para a família. Eu me excedi", declarou Neymar na terça-feira, após o empate do Santos em 1 a 1 na visita ao Recoleta do Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

Segundo a imprensa, o camisa 10 do Peixe havia se irritado depois de ter sido driblado no treino por Robinho Jr.

O jovem confirmou que 'Ney' lhe deu um tapa, mas aceitou as desculpas e disse a jornalistas que tudo está "resolvido".

"Foi uma situação que eu fiquei chateado por ser, né, meu ídolo desde a infância (...) Conversei com os meus pais e aceito as desculpas", disse Robinho Jr. após o jogo no Paraguai.

Neymar marcou o gol santista na partida e comemorou abraçando o jovem atacante.

"É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho especial. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo", concluiu o craque.