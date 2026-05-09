New York Knicks abre 3 a 0 e encaminha vaga na final da Conferência Leste

Atuando fora de casa, o New York Knicks abriu 3 a 0 nas semifinais de Conferência Leste da NBA desta temporada. A equipe derrotou o Philadelphia 76ers, por 108 a 94, e precisa de uma vitória para passar às finais. O jogo decisivo acontece neste domingo (10), novamente na Filadélfia.
Para esse terceiro jogo da série, a equipe de Nova York não contou com o britânico OG Anunoby, que está lesionado e deve ser desfalque por mais alguns dias. O grande destaque da partida foi Jalen Brunson, que anotou 33 pontos, nove assistências e cinco rebotes.
Pelos Sixers, Joel Embiid retornou ao time, após ficar ausente do jogo 2 da série, conseguindo 18 pontos, seis rebotes e cinco assistências.
Spurs viram sobre Wolves
Na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs derrotou o Minnesota Timberwolves e assumiu a liderança da série, por 2 a 1, após começar em desvantagem. A equipe liderada por Victor Wembanyama conseguiu o triunfo por 115 a 108, no Target Center, em um jogo bem parelho até os instantes finais.
O grande destaque da partida foi justamente o francês, que desfilou em quadra, e anotou 39 pontos, 15 rebotes e uma assistência, além de cinco tocos. Destaque também para Sthephon Castle, com 13 pontos, quatro rebotes e 12 assistências.
Já o Minnesota, que atuava dentro de casa, teve Anthony Edwards como cestinha da equipe, com 32 pontos. Ele ainda teve 14 rebotes e seis assistências. O camisa 3 Jaden McDaniels também teve boa participação, apesar da derrota, com 17 pontos, sete rebotes e duas assistências.
Veja os jogos deste sábado
16h - Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
21h30 - Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder