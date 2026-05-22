Navone derrota Ruud e vai enfrentar Tien na final do ATP 250 de Genebra

O tenista argentino Mariano Navone, número 42 do mundo, se classificou para a final do torneio ATP 250 de Genebra ao derrotar o norueguês Casper Ruud, 17º do ranking mundial, com parciais de 7/5 e 6/2 nesta sexta-feira (22).
Ruud é um especialista no saibro, com dois vice-campeonatos de Roland Garros (2022 e 2023). Ele havia disputado no fim de semana passado a final do Masters 1000 de Roma, onde perdeu para o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner.
O adversário de Navone na decisão no sábado (23) será o estadunidense Learner Tien (20º), que venceu o cazaque Alexander Bublik (10°) com parciais de 6/1, 4/6 e 7/6 (7/5).
Navone vai disputar a quarta final de um torneio ATP em sua carreira e busca o segundo troféu. Já Tien vai jogar sua terceira final e também busca o segundo título.
* AFP
