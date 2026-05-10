Náutico atropela lanterna América-MG em Recife e entra no briga no topo da tabela da Série B

O Náutico está firme na briga por vaga na parte de cima da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time pernambucano voltou ao Estádio dos Aflitos para encarar o América-MG, pela oitava rodada da competição nacional, e com uma primeira etapa brilhante, superou o rival por 4 a 0.

Com a goleada, o Náutico chegou a uma sequência de três jogos sem derrota, foi a 13 pontos e ficou na parte de cima da tabela. Do outro lado, o América-MG segue sem vencer na Série B e amarga a lanterna, com apenas dois pontos conquistados.

O duelo começou com muito estudo entre os adversários, mas logo o time da casa se sobressaiu. Aos 15, Victor Andrade fez boa jogada e bateu para boa defesa de Gustavo, que pegou mais uma no minuto seguinte, em tentativa de Vinicius. O gol, porém, não demorou para amadurecer.

Aos 25, Wenderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Vinicius, que de primeira, mandou no ângulo, abrindo o marcador para o Náutico. Do outro lado, o América-MG tentou reagir, mas acabou se complicando aos 41, quando Emerson fez falta duríssima em Victor Andrade e recebeu cartão vermelho direto.

Com a vantagem numérica, o time da casa passou a se lançar mais ao ataque, e conseguiu ampliar o marcador aos 49, quando Wenderson avançou em liberdade, soltou uma bomba da entrada da área e ainda contou com desvio em Jhonny para matar Gustavo e levar o jogo ao intervalo com 2 a 0 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o América mudou em atacado e até esboçou uma reação nos minutos iniciais, mas logo sofreu um banho de água fria. Aos seis, Alê recuou para Gustavo, que de primeira, chutou para trás. A bola bateu na trave e sobrou livre para Dodô, que apenas empurrou para o gol e fez o terceiro do Náutico.

E o time pernambucano não parou por aí. Aos 14, Yuri fez boa jogada e acertou a trave. Logo em seguida, Dodô mandou rente ao poste. Aos 27, Vinicius recebeu na entrada da área e mandou uma bomba, sem chances para Gustavo, transformando o placar em goleada. Nos minutos finais, o Náutico apenas segurou a vantagem e selou a vitória.

As equipes agora se preparam para a nona rodada da Série B, onde voltam a campo no próximo sábado (16), às 16h. Enquanto o América-MG vai ao Primeiro de Maio para encarar o São Bernardo, o Náutico visita o Operário-PR, no Germano Krüger.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 4 X 0 AMÉRICA-MG

NÁUTICO - Muriel; Yuri, Reginaldo, Betão e Igor Fernandes; Samuel Félix (Auremir), Wenderson (Halan) e Dodô (Júnior Todinho); Victor Andrade (Felipe Saraiva), Derek (Felipe Cardoso) e Vinícius. Técnico: Guilherme dos Anjos (auxiliar).

AMÉRICA-MG - Gustavo; Emerson, Nathan e Rafa Barcelos; Jhonny (Léo Alaba), Felipe Amaral, Yago Souza (Alê), Otávio e Paulinho; Willian Bigode (Jhonatan Lima) e Thauan (Artur). Técnico: Roger Silva.

GOLS - Vinícius, aos 25, e Wenderson, aos 49 minutos do primeiro tempo. Dodô, aos seis, e Vinícius, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wenderson, Otávio, Rafa Barcelos, Jhonatan Lima

CARTÃO VERMELHO - Emerson (América-MG).

RENDA - R$ 224.280,00.

PÚBLICO - 7.450 torcedores.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).