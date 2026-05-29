"Nasce uma estrela": veja como a imprensa internacional repercute a vitória de João Fonseca sobre Djokovic 

A épica vitória de João Fonseca sobre Djokovic chamou a atenção do mundo esportivo. O triunfo de virada, por 3 sets a 2, fez com que o brasileiro avançasse às oitavas de final de Roland Garros.
O jornal italiano Gazzetta escreveu: "Nasce uma estrela. Fonseca vira o jogo após estar perdendo por dois sets a zero e derrota Djokovic em uma batalha de cinco horas".
Já o britânico The Guardian adjetivou o brasileiro como "prodígio". A manchete diz: "O jovem prodígio João Fonseca derrota o veterano Novak Djokovic em um épico jogo de cinco sets no Aberto da França".
Por fim, o francês L'equipe também repercutiu a vitória de João Fonseca. No seu site, o jornal escreveu: "Haverá um novo campeão de Grand Slam: João Fonseca surpreende Novak Djokovic no quinto set e avança para as oitavas de final em Rolando Garros".
E agora?
Nas oitavas de final, João Fonseca enfrentará o norueguês Casper Ruud, que venceu o estadunidense Tommy Paul na terceira fase do Grand Slam.
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