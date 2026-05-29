"Nasce uma estrela": veja como a imprensa internacional repercute a vitória de João Fonseca sobre Djokovic 

João Fonseca venceu Djokovic em partida que durou quase cinco horas. THOMAS SAMSON / AFP

A épica vitória de João Fonseca sobre Djokovic chamou a atenção do mundo esportivo. O triunfo de virada, por 3 sets a 2, fez com que o brasileiro avançasse às oitavas de final de Roland Garros.

O jornal italiano Gazzetta escreveu: "Nasce uma estrela. Fonseca vira o jogo após estar perdendo por dois sets a zero e derrota Djokovic em uma batalha de cinco horas".

Gazzetta elogiou João Fonseca. Reprodução / Gazzetta

Já o britânico The Guardian adjetivou o brasileiro como "prodígio". A manchete diz: "O jovem prodígio João Fonseca derrota o veterano Novak Djokovic em um épico jogo de cinco sets no Aberto da França".

The Guardian também destacou a vitória. - / Reprodução/The Guardian

Por fim, o francês L'equipe também repercutiu a vitória de João Fonseca. No seu site, o jornal escreveu: "Haverá um novo campeão de Grand Slam: João Fonseca surpreende Novak Djokovic no quinto set e avança para as oitavas de final em Rolando Garros".

Enquanto o L'equipe também abordou o triunfo brasileiro. - / Reprodução/L'equipe

E agora?

Nas oitavas de final, João Fonseca enfrentará o norueguês Casper Ruud, que venceu o estadunidense Tommy Paul na terceira fase do Grand Slam.