Napoli vence Udinese na possível despedida de Antonio Conte

O Napoli encerrou sua temporada neste domingo (24) com uma vitória em casa sobre a Udinese por 1 a 0, naquele que pode ter sido o último jogo de Antonio Conte no comando da equipe do sul da Itália.

Rasmus Hojlund marcou o único gol da partida (24'), o que permitiu ao time napolitano garantir o vice-campeonato (76 pontos) da Serie A, atrás da Inter de Milão, que assegurou o Scudetto há três semanas.

Ao final da partida, Conte passou vários minutos cumprimentando os torcedores no estádio Diego Armando Maradona, mas não fez nenhuma declaração à emissora da Serie A.

A imprensa italiana noticiou há algumas semanas a saída do treinador após dois anos no Napoli, nos quais conquistou o Scudetto em 2015, o quarto da história do clube, e terminou em segundo lugar nesta temporada, além de vencer a Supercopa da Itália.

O nome de Conte, de 56 anos, está sendo fortemente mencionado como candidato a assumir o comando da seleção italiana, que assistirá à sua terceira Copa do Mundo consecutiva pela televisão.

Ele já comandou a 'Azzurra' entre 2014 e 2016, mas a escolha do novo técnico terá que esperar a eleição do novo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), prevista para 22 de junho.