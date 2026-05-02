Napoli empata com Como (0-0) e Inter fica a um ponto de conquistar Scudetto

Como e Napoli empataram em 0 a 0 neste sábado (2) pela 35ª rodada da Serie A italiana, e com isso, a Inter de Milão tem a chance de garantir o 21º 'Scudetto' de sua história neste domingo, caso empate com o Parma.

Dominado na primeira etapa, o Napoli quase surpreendeu a equipe comandada pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas na reta final (80'), após uma arrancada de Scott McTominay, e novamente pouco depois, com um chute de Matteo Politano que explodiu na trave direita do goleiro francês Jean Butez (84').

Com este empate, os atuais campeões reduziram a diferença de pontos em relação à Inter de dez para nove.

Portanto, o Napoli ainda poderia, desde que vença suas três últimas partidas da temporada, igualar a pontuação do líder do campeonato, supondo que este não conquiste sequer um ponto em seus quatro últimos jogos finais.

Nesse cenário altamente improvável, as duas equipes terminariam a temporada regular empatadas em pontos, e o título seria decidido por meio de critérios de desempate.

Esse cenário, no entanto, pode ser descartado já neste domingo, caso a Inter vença ou empate com o Parma em seu estádio, o San Siro.

Há, no entanto, uma certeza: a Inter de Milão não poderá se sagrar campeã sem entrar em campo, algo que teria acontecido caso o Napoli tivesse perdido para o Como e o Milan - terceiro colocado, a doze pontos do líder - não conseguir derrotar o Sassuolo no domingo.

O empate tampouco foi bom para o Como, que permanece dois pontos atrás da Juventus (4ª) que ocupa a última posição de acesso à próxima Liga dos Campeões. A 'Vecchia Signora' poderá ampliar essa vantagem ao receber o Verona no domingo.

Mais cedo, a Udinese havia subido para a décima posição após garantir uma vitória por 2 a 0, jogando em casa, sobre o Torino.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 1º de maio

Pisa - Lecce 1 - 2

Sábado, 2 de maio

Udinese - Torino 2 - 0

Como - Napoli 0 - 0

Atalanta - Genoa

Domingo, 3 de maio

(07h30) Bologna - Cagliari

(10h00) Sassuolo - Milan

(13h00) Juventus - Hellas Verona

(15h45) Inter - Parma

Segunda-feira, 4 de maio

(13h30) Cremonese - Lazio

(15h45) Roma - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 79 34 25 4 5 80 31 49

2. Napoli 70 35 21 7 7 52 33 19

3. Milan 67 34 19 10 5 48 27 21

4. Juventus 64 34 18 10 6 57 29 28

5. Como 62 35 17 11 7 59 28 31

6. Roma 61 34 19 4 11 48 29 19

7. Atalanta 54 34 14 12 8 47 32 15

8. Lazio 48 34 12 12 10 37 33 4

9. Bologna 48 34 14 6 14 42 41 1

10. Udinese 47 35 13 8 14 43 46 -3

11. Sassuolo 46 34 13 7 14 41 44 -3

12. Parma 42 34 10 12 12 25 40 -15

13. Torino 41 35 11 8 16 39 58 -19

14. Genoa 39 34 10 9 15 40 48 -8

15. Fiorentina 37 34 8 13 13 38 45 -7

16. Cagliari 36 34 9 9 16 36 49 -13

17. Lecce 32 35 8 8 19 24 47 -23

18. Cremonese 28 34 6 10 18 26 51 -25

19. Hellas Verona 19 34 3 10 21 23 56 -33

20. Pisa 18 35 2 12 21 25 63 -38

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