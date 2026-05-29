'Não sei', diz Djokovic sobre retornar a Roland Garros

"Não sei": o ex-número 1 do mundo Novak Djokovic (39 anos), eliminado nesta sexta-feira (29) na terceira rodada pelo brasileiro João Fonseca (19), não confirmou se voltará a disputar o torneio de Roland Garros no futuro.

Por duas vezes, o astro sérvio respondeu com um "não sei" a um jornalista que o perguntou sobre o assunto na entrevista coletiva após a maratona de quase cinco horas que terminou com a vitória do jovem brasileiro por 3 sets a 2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5).

No ano passado, Djokovic também havia deixado a dúvida no ar após cair na semifinal diante do italiano Jannik Sinner, afirmando na ocasião que aquele poderia ter sido seu "último" jogo em Roland Garros.

O vencedor de 24 torneios de Grand Slam, recorde que divide com a australiana Margaret Court, chegou à final do Aberto da Austrália em janeiro, mas depois sua temporada foi prejudicada por uma lesão.

A próxima oportunidade de conquistar o cobiçado 25º Grand Slam de sua carreira será em Wimbledon, entre junho e julho, onde Djokovic já foi campeão sete vezes.