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Nadadores do Grêmio Náutico União terminam no top 20 da Copa do Mundo de águas abertas

Matheus Melecchi foi o brasileiro mais bem colocado, terminando em 14º nos 10 km na Sardenha

André Silva

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