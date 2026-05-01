Nadadores do Grêmio Náutico União terminam no top 20 da Copa do Mundo de águas abertas

Melecchi foi o 14º colocado. CBDA / Divulgação

A terceira etapa do Circuito da Copa do Mundo de Águas Abertas, disputada nesta sexta-feira (1º), nas águas de Golfo Aranci, na região da Sardenha, na Itália, teve a participação de cinco nadadores brasileiros, quatro deles do Grêmio Náutico União.

O melhor desempenho foi de Matheus Melecchi, que completou os 10 km em 1h49min27seg40 e foi o 14º colocado. Victor Moreno finalizou em 16º, com exatos dois minutos de diferença para o colega de clube.

Bernardo Gavioli nadou em 1h52min05seg70 e finalizou em 41º lugar, enquanto Luiz Felipe Loureiro chegou sete posições depois, ao nadar em 1h53min09seg90.

Único nadador que não defende o União, Leonardo de Macedo fez o tempo de 1h51min58seg80 e acabou em 37º lugar.

Pódios

O pódio masculino teve uma dobradinha francesa. Sacha Velly foi ouro com 1h49min07seg50, com vantagem de apenas 0seg30 para Marc-Antoine Olivier.

A medalha de bronze ficou com o italiano Andrea Filadelli, que chegou 0seg80 depois de Velly.

Entre as mulheres, a australiana Moesha Johnson foi a vencedora. A vice-campeã olímpica em Paris e atual campeã mundial dos 10 km e 5 km nadou em 1h54min12seg10.

A espanhola Ángela Martínez fez 1h54min37seg20 e ficou com a prata. O bronze foi ganho pela francesa Caroline Jouisse.

Ranking

Após três etapas, Marc-Antoine Olivier e Andrea Filadelli lideram a classificação masculina com 1.700 pontos. Sacha Velly está em terceiro, com 1.660.

Entre os brasileiros, Victor Moreno é o 17º colocado com 400 pontos. Matheus Melecchi está em 28º, com 154 pontos.