Nadadora Maria Lenk terá nome incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

Maria Lenk fez história no esporte mundial. CBDA / Arquivo/Divulgação

Primeira brasileira a disputar os Jogos Olímpicos, a nadadora Maria Lenk terá seu nome incluído no no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, após o Projeto de Lei número 3.167/2025 ser aprovado pela Comissão de Esporte do Senado.

Como votação foi em decisão terminativa, que tem o mesmo valor de decisão do Plenário do Senado, a matéria seguira diretamente para a Câmara dos Deputados, para posterior sanção pelo presidente ou para promulgação ou arquivamento, sem a necessidade de votação em Plenário.

Maria Lenk foi a primeira mulher da América do Sul a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos, em 1932, em Los Angeles. Ela também esteve nos Jogos de 1936, em Berlim, e três anos depois estabeleceu os recordes mundiais das provas dos 200 e 400 metros nado peito.

A nadadora nascida em 15 de janeiro de 1915, em São Paulo, também foi reconhecida fora do país: em 1988, ela se tornou a primeira brasileira a ingressar no International Swimming Hall of Fame.

Em 2022, foi declarada Patrona da Natação Brasileira, através da Lei 14.428.

Maria Lenk faleceu em 16 de abril de 2007, em consequência de parada cardiorrespiratória, em meio ao seu treino nas dependências do Flamengo. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria está depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.