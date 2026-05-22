Nadador do Grêmio Náutico União é bronze no Troféu Maria Lenk

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Vicotr Moreno (D) no pódio. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

A primeira medalha de um clube gaúcho no Troféu Maria Lenk de Natação, que está sendo disputado no Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro, foi conquistada por Victor Moreno, do Grêmio Náutico União, nesta quinta-feira (21), nos 800 metros livre.

O nadador, que neste início de temporada, se destacou em provas de águas abertas, garantiu o bronze nos 800 metros livre com a marca de 8min00seg33, superando seu companheiro de equipe Lucas Alba, que fez 8min02seg45.

As provas de longa distância, assim como os revezamentos, são disputadas em séries e os vencedores definidos pelo ranqueamento.

Mais três atletas do União participaram da prova: Luiz Felipe Loureiro fez 8min07seg16 e foi o nono colocado; Matheus Babinski nadou em 8min12seg65 e acabou em 13º lugar; Pedro Farias fez 8min16seg27 e terminou em 18º.

A medalha de ouro ficou com Guilherme Costa (Sesc-RJ), que fez 7min50seg24 e assegurou vaga no Campeonato Pan-Pacífio.

1500 metros

Beatriz Dizotti comemora vitória e índice. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

Nos 1500 metros livre feminino, Beatriz Dizotti (Unisanta-SP) fez 16min04seg63, estabeleceu um novo recorde do campeonato e se classificou para o Pan-Pacífico, que acontecerá entre 12 e 15 de agosto na cidade de Irvine, nos Estados Unidos.

A prova teve cinco séries e a participação de três nadadoras do Grêmio Náutico União: Cibelle Jungblut foi a 12ª (17min27seg68), Fernanda Kopacek terminou em 13º (17min30seg80) e Carolina Diniz Marques foi a 16ª colocada, com 17min38seg74.

Retorno de Etiene Medeiros

Etiene voltou em grande estilo. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

A noite de quinta também foi marcada pelo retorno de Etiene Medeiros às competições nacionais. Após um período de mais de três anos afastada das piscinas para a maternidade, a nadadora voltou ao topo do pódio ao conquistar a medalha de ouro nos 50 metros costas, prova onde em 2017, ela foi campeã mundial.

Com um tempo de 28seg43, a nadadora pernambucana do Sesi-SP superou a argentina Andrea Berrino (Jurerê Sports Center-SC), que fez 28seg56, e a estadunidense Cadence Vincent (Pinheiros-SP), que nadou em 28seg74.

Pan-Pacífico Júnior

O Brasil também ganhou novos nomes classificados para o Pan-Pacífico Júnior. Davi Vallim garantiu índice nos 50 metros costas ainda nas eliminatórias, com 25seg78, e voltou a baixar a marca na final, ao vencer a prova em 25seg63. Já Julia Becker assegurou vaga nos 200 metrod peito ao registrar 2min30seg43.

Gaúchos

As equipes gaúchas ainda participaram dos revezamentos 4x200 metros livre. No feminino, o Grêmio Náutico União (Carolina Diniz Marques, Fernanda Kopacek, Eduarda Gobbo e Cibelle Jungblut) terminou em nono lugar com o tempo de oito minutos e 53 segundos.

Já o Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, com Carolina Rizzo, Maria Fernanda Ceriotti, a paraguaia Crishiane Añasco e Letícia Lima foi o 12º colocado.

Na prova masculina, Bruno Primerano, Lucas Alba, Victor Moreno e Luiz Felipe Loureiro completaram em 7min26seg70 e garantiram para o Grêmio Náutico União, o quinto lugar.

O Recreio da Juventude teve Franco Ayala, Arthur Zimmer, Mathias Sartor e Pedro Calabró nadando em 7min57seg45 e finalizando na 11ª posição.

Confira os resultados da quinta-feira no Troféu Maria Lenk

1.500 metros livre feminino

Ouro - Beatriz Dizotti (Unisanta-SP) - 16min04seg63 (recorde do campeonato)

Prata - Letícia Romão (Pinheiros-SP) - 16min25seg63

Bronze - Gabrielle Roncatto (Unisanta-SP) - 16min25seg72

800 metros livre masculino

Ouro - Guilherme Costa (Sesc-RJ) - 7min50seg24

Prata - Stephan Steverink (Flamengo-RJ) - 7min51seg55

Bronze - Victor Moreno (Grêmio Náutico União-RS) - 8min00seg33

50 metros costas feminino

Ouro - Etiene Medeiros (Sesi-SP) - 28seg43

Prata - Júlia Goes (Sesi-SP) - 28seg93

Bronze - Larissa Borba (Minas Tênsi Clube-MG) - 28seg99

* Andrea Berrino (ARG) (Jurerê Sports Center-SC) - 28seg56 e Cadence Vincent (EUA) (Pinheiros-SP) - 28seg74 terminaram em segundo e terceiro lugar. Por serem estrangeira e se tratar de competição nacional, elas foram premiadas, mas não podem ser colocadas como medalhistas.

50 metros costas masculino

Ouro - Guilherme Basseto (Unisanta-SP) - 24seg80

Prata - Pedro Henrique Motta (Unisanta-SP) - 25seg50

Bronze - Samuel Lopes (Pinheiros-SP) - 25seg58

* O espanhol Hugo González (Minas Tênis Clube-MG) terminou a prova com 25seg42 e foi o segundo colocado, mas por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional não pode ser considerado medalhista, mesmo sendo premiado no pódio.

200 metros peito feminino

Ouro - Gabrielle Assis (Sesc-RJ) - 2min27seg08

Prata - Ágatha Amaral (Minas Tênis Clube-MG) - 2min29seg35

Bronze - Júlia Becker (Minas Tênis Clube-MG) - 2min30seg43

200 metros peito masculino

Ouro - Caio Pumputis (Pinheiros-SP) - 2min11seg40

Prata - João Victor Garcia (Pinheiros-SP) - 2min14seg47

Bronze - Guilherme Comasseto (Pinheiros-SP) - 2min15seg47

** O ucraniano Volodymyr Lisovets (Paineiras do Morumby-SP) nadou em 2min13seg66 e terminou em segundo e o estadunidense Thomas Riley (Iate Clube de Brasília-DF) fez 2min14seg47 e foi o terceiro. Mas por serem estrangeiros e se tratar de competição nacional, ele foram premiados, mas não podem ser colocados como medalhistas.

Revezamento 4x200 metros livre feminino

Ouro - Unisanta-SP (Nathália Almeida, Gabrielle Roncatto, Mafê Costa, Stephanie Balduccini) - 8min05seg93

Prata - Pinheiros-SP - 8min10seg77

Bronze - Minas Tênis Clube - 8min10seg88

Revezamento 4x200 metros livre masculino

Ouro - Pinheiros-SP (Kaíque Alves, Murilo Sartori, Leonardo Santos e Breno Correia) - 7min12seg52

Prata - Minas Tênis Clube-MG - 7min16seg08

Bronze - Sesc-RJ - 7min22seg78