Na raça, João Fonseca vira contra croata e vai enfrentar Novak Djokovic em Roland Garros

Brasileiro venceu por 3 a 2 e vai enfrentar Djokovic na terceira rodada. Foto por DIMITAR DILKOFF / / AFP

As quadras de Roland Garros já presenciaram confrontos do mais alto nível. A 14, nesta quarta-feira (27), teve o encontro de dois nomes da nova geração. Sorte do Brasil que com vitória de João Fonseca, de virada, por 3 sets a 2, contra o croata Dino Prizmic e avançou no Grand Slam francês.

A vitória foi com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2. A partida teve 3 horas e 27 minutos de duração.

Agora, enfrentará Novak Djokovic na terceira rodada do Grand Slam. A partida ainda não tem dia e horário definidos.

A parcial esteve equilibrada até o oitavo game. João alternou bons e maus momentos e errou em bolas decisivas, permitindo que Prizmic quebrasse o serviço. Sacando para o set, o croata se aproveitou de mais uma falha do brasileiro para fechar em 6/3 e largar em vantagem.

O segundo set seguiu quase a mesma história do primeiro. No entanto, a quebra do croata veio no nono game, mais uma vez em erros primários de João Fonseca. Prizmic fez 6/4 em 46 minutos.

O brasileiro pareceu recuperar seus grandes momentos. Logo no quarto game, com o croata sendo mais errático, João conseguiu a quebra. Na frente do placar, fechou a parcial em 6/3.

O carioca de 19 anos mostrou o motivo de ser uma das maiores apostas do circuito. No quarto set, quebrou o croata em três oportunidades e fez 6/1 em 33 minutos.