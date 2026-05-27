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Batalha de cinco sets
Notícia

Na raça, João Fonseca vira contra croata e vai enfrentar Novak Djokovic em Roland Garros

Brasileiro saiu perdendo por 2 sets a 0, mas conseguiu superar Dino Prizmic

João Praetzel

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