Mulher de Valverde posta foto do meia do Real após briga: 'Deixem-me em paz'

A confusão entre os meias Federico Valverde e Aurelién Tchouaméni, companheiros de Real Madrid, seguiu repercutindo nesta sexta-feira. A jornalista Mina Bonino, mulher do uruguaio afirmou que ele não foi atingido por soco durante a briga e que o marido apresentou um corte na cabeça após sofrer uma pancada. Nas redes sociais, ela postou fotos em família em que Valverde aparece usando um boné ao lado do filho.

"Bateu com a cabeça, usa um boné. Há um corte que com o boné não se nota, e isso não é produto de nenhum soco, porque não houve. É produto de uma batida. Já disseram todos. Querem ver sangue? Aqui não o vão ver. Este é o meu Instagram. É a minha família e não tenho nada a dizer nem a esclarecer porque não é minha obrigação. Deixem-me em paz", escreveu Bonino em tom de irritação.

Nos comentários da publicação, torcedores questionaram se as fotos são recentes. Bonino, que está grávida, se revoltou e demonstrou indignação com as versões sobre o incidente no CT de Valdebebas e rebateu.

"Estou farta desta gente. Farta de que se fale com impunidade. O que mais se tem que fazer? Que provas querem? Tudo para ver quem é maior. Não é tudo de graça na vida. E eu torno público porque quis consertar no privado comigo, mas as pessoas têm duas caras. Se fazem de boas, mas depois atiram m... até dizendo que eu vendo fotos. Não é tudo de graça. Falar e difamar as pessoas têm suas consequências."

A confusão entre os jogadores começou nos treinos de quarta-feira quando trocaram empurrões, se encararam ainda no campo de CT de Valdebebas e quase chegaram às vias de fato. O bate-boca terminou nos vestiários. No dia seguinte, o francês quis cumprimentar o uruguaio para selar a paz, mas acabou ignorado. No treino, novas entradas duras e consequentes agressões. Valverde foi diagnosticado com traumatismo craniano - alegou queda no vestiário - e será ausência no clássico com o Barcelona, no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo que pode consagrar o time catalão como campeão de La Liga.