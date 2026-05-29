Monza retorna à primeira divisão italiana

Depois de um ano na segunda divisão, o Monza retornará à elite do futebol italiano mesmo com a derrota em casa por 2 a 0 para o Catanzaro no jogo de volta do playoff de acesso, disputado nesta sexta-feira (29).

O clube lombardo garantiu a vaga por ter vencido na ida pelo mesmo placar e por ter a vantagem de dois resultados iguais, depois de terminar em terceiro na tabela de classificação da Serie B, à frente do Catanzaro (5º), sem a necessidade de prorrogação ou disputa de pênaltis.

O Monza, controlado por um investidor americano e pela família Berlusconi, disputará a Serie A pela quarta vez em sua história.

O time sobe para a primeira divisão italiana junto com Venezia e Frosinone, no lugar dos rebaixados Cremonese, Verona e Pisa.