Montevideo City Torque x Palestino hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam às 19h, em jogo da quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Arte GZH

Montevideo City Torque e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (6) pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Escalações para Montevideo City Torque x Palestino

Montevideo City Torque: Torgnascoli; Aguero, Romero, Silva, Kagelmacher e Silvera; Obregon, Siles, Montes e Lecchini; Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez.

Palestino: Perez; Garguez, Espinoza, Roco e Zuniga; Meza, Carrasco, Gallegos, Montes e Munder; Da Silva. Técnico: Guillermo Farré.

Arbitragem para Montevideo City Torque x Palestino

Yender Yoscan Herrera Toledo (VEN)

Onde assistir a Montevideo City Torque x Palestino

A partida será transmitida ao vivo na ESPN 3 e no Disney +.