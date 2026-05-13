Mirassol x Bragantino hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Mirassol e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 20h30min, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Maião, em Mirassol (SP). A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.
Escalações para Mirassol x Bragantino
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Shaylon; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel e Ignacio Sosa; Lucas Barbosa, José Herrera e Eduardo Sasha; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem para Mirassol x Bragantino
Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel (trio gaúcho). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Onde assistir a Mirassol x Bragantino
A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime.
