Mirassol vence Always Ready (2-1) e avança às oitavas da Libertadores

O Mirassol, que este ano faz sua estreia na Copa Libertadores, garantiu sua classificação para as oitavas de final do torneio nesta terça-feira (19) ao derrotar o Always Ready, da Bolívia, por 2 a 1, em Assunção.
A partida, pela quinta rodada do Grupo G, foi disputada na capital paraguaia em vez de em seu local original, em El Alto (situada a 4.100 metros acima do nível do mar), devido à onda de protestos que vem abalando a Bolívia desde o início de maio.
Os manifestantes exigem a renúncia do presidente de centro-direita Rodrigo Paz, que se encontra sitiado por bloqueios que mantêm La Paz, a capital da Bolívia, sob cerco há mais de duas semanas.
Shaylon abriu o placar para o Mirassol aos 10 minutos e o jovem boliviano de 18 anos, Jesús Maraude, empatou para o Always Ready no segundo tempo (74'). Pouco depois, Nathan Fogaça marcou o gol da vitória do time paulista (81') no estádio La Huerta, em Assunção.
A equipe do interior de São Paulo, comandada pelo técnico Rafael Guanaes, lidera o Grupo G com doze pontos, seguida por Lanús e LDU, com seis pontos cada. O Always Ready é a lanterna da chave, com três pontos, e já está eliminado.
A quinta rodada será encerrada nesta quarta-feira, na capital equatoriana, onde a LDU receberá o Lanús em uma partida decisiva para definir o outro classificado para as oitavas de final deste grupo.
Escalações:
Always Ready: Alain Baroja - Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Marcelo Suárez, Diego Rodríguez (Damián Medina, 62') - Fernando Saucedo (Felipe Pasadore, 62'), Héctor Cuellar, Darío Torrico (Rai Lima, 39') - Fernando Nava (Juan Godoy, 81'), Enrique Triverio, Jesús Maraude. Técnico: Marcelo Straccia.
Mirassol: Alex Muralha - Igor Carius (Tonhao, 55'), João Victor, Willian Machado, Victor Luis - Carlos, Shaylon (Lucas Mugni, 90'), Denilson Alves (Chico, 82'), Edson Carioca (Nathan Fogaça, 80') - Alesson (Antonio Galeano, 90'). Técnico: Rafael Guanaes.
* AFP