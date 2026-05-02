Minas e Praia Clube decidem a Superliga feminina de vôlei neste domingo; saiba o horário e onde assistir

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Thaisa (E) e Adenízia (D), capitãs de Minas e Praia, com o troféu da Superliga; Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

Pela sexta vez, nas últimas sete temporada, Minas Tênis Clube e Praia Clube irão decidir o título da Superliga feminina de vôlei. O clássico mineiro acontece neste domingo (3), às 10h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A TV Globo (RBS TV), o Sportv 2, a GE TV e a VBTV transmitem o jogo.

Com seis títulos, empatado com o Osasco Vôlei (SP), o Minas busca se isolar como o segundo maior vencedor do torneio, enquanto o Praia luta por seu terceiro troféu.

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— A cada temporada vemos a Superliga crescer e atrair ainda mais atenção, e as semifinais mostraram por que o voleibol é tão apaixonante. Ginásios lotados, grandes jogos, muita emoção. E a final no Ibirapuera promete mais um espetáculo do vôlei brasileiro — projeta Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A campanha do Minas

Minas tem 22 vitórias e cinco derrotas. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

Na fase de classificação, o Minas terminou com a segunda melhor campanha, após 18 vitórias e quatro derrotas. Nos playoffs fez 2 a 0 sobre o Maringá Vôlei, nas quartas de final. Já nas semifinais, saiu perdendo o confronto com o Osasco Vôlei (SP), mas virou a série.

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— Obviamente estamos muito felizes com essa final. Tivemos muitas mudanças nessa temporada, muitos desafios, altos e baixos, precisamos nos adaptar em muitas coisas. Mas o mais importante foi que sempre acreditamos muito uma na outra, com parceria, cuidado, querendo muito e dando nosso melhor. Chegar a essa final foi por merecimento de todo grupo. Sabemos do grande desafio que enfrentaremos no domingo, um jogo duro, desafiador, que vamos ter que estar muito fortes e focadas a cada detalhe — avalia a central Thaisa, que completará 39 anos no dia 15 e que luta pelo oitavo título de Superliga na carreira.

A campanha do Praia Clube

Praia Clube soma 20 vitórias 8 derrotas. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

O Praia Clube foi o quarto colocado na primeira fase, com 16 vitórias e seis derrotas. O time de Uberlândia superou o Sesi-Bauru, vice da edição passada, por 2 a 1, nas quartas e, nas semifinais, eliminou o Sesc RJ Flamengo, melhor campanha de toda a Superliga, disputando o terceiro confronto, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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— Viemos de uma temporada de muita provação e tivemos que trabalhar o mental durante o ano, chegando nessa reta final com 'casca', com um grupo mais unido. Na final com jogo único, o mental vai ser extremamente importante. É o jogo com emoção, com o coração, é estar ali dentro, jogar tudo, deixar tudo. Foi o que pedi para as meninas o tempo todo — comenta a central Adenízia, 39, que tem cinco títulos de Superliga na currículo.

Minas Tênis Clube x Praia Clube

O troféu da Superliga e a bola da final. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

O que vale: título da Superliga feminina 2025/2026

Local: Ginásio do Ibirapuera (São Paulo)

Data: Domingo (3)

Horário: 10h

Onde assistir: TV Globo (RBS TV), o Sportv 2, a GE TV e a VBTV