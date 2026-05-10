Milan se complica na briga pela Champions; Fiorentina garante permanência na Serie A

O Milan colocou em sério risco suas chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões ao perder por 3 a 2 em casa para a Atalanta neste domingo (10), na penúltima rodada da Serie A italiana, em que Roma e Como venceram.

Com a Inter de Milão já campeã desde a semana passada, a luta para ir à Champions é o centro das atenções no campeonato, com o Milan (4º) sendo alcançado pela Roma (5ª) na tabela.

Amba as equipes somam 67 pontos, mas os 'rossoneri' mantiveram a quarta colocação por levarem vantagem no confronto direto (vitória por 1 a 0 e empate em 1 a 1), primeiro critério de desempate.

A vitória da Roma por 3 a 2 sobre o Parma neste domingo veio com dois gols nos acréscimos, dos holandeses Devyne Rensch (90'+4) e Donyell Malen (90'+11, de pênalti).

O Como (6º) aparece logo atrás, com 65 pontos, depois de vencer o já rebaixado Hellas Verona (19º) por 1 a 0, com gol do grego Tasos Douvikas (72').

- Naufrágio em San Siro -

O Milan começou o fim de semana na terceira posição e foi ultrapassado pela Juventus, que chegou aos 68 pontos com a vitória sobre o Lecce por 1 a 0 no sábado.

O jogo em San Siro contra a Atalanta (7ª) foi catastrófico desde o início para os milanistas.

A 'Dea' abriu o placar logo aos sete minutos com o brasileiro Éderson e ampliou a vantagem com Davide Zappacosta (29').

No segundo tempo, o time de Bérgamo fez o terceiro com Giacomo Raspadori (51') e o Milan esboçou uma reação nos minutos finais marcando com Strahinja Pavlovic (88') e Christopher Nkunku (90'+4 de pênalti), mas já era tarde para evitar a derrota.

- Alívio e protestos -

Além da disputa pela Champions, a notícia do dia no futebol italiano foi que a histórica Fiorentina conseguiu garantir matematicamente sua permanência na primeira divisão.

A 'Viola' subiu para a 15ª posição graças ao empate em 0 a 0 com o Genoa.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o time toscano soma agora com 38 pontos e fica com sete de vantagem sobre a Cremonese (18ª), que abre a zona de rebaixamento.

Assim que soou o apito final, os torcedores da Fiorentina vaiaram seus jogadores, apesar de terem alcançado objetivo de evitar o rebaixamento.

A temporada 2025/2026 da 'Viola' começou com ambições muito maiores, com a chegada de Stefano Pioli, ex-técnico do Milan, para assumir o comando da equipe.

Mas tudo começou muito mal e Pioli foi demitido no início de novembro: ele deixou o cargo após a décima rodada, com apenas quatro pontos somados e com o time na lanterna do campeonato.

Com a chegada Paolo Vanoli, a Fiorentina se recuperou e conquistou sua primeira vitória nesta Serie A em dezembro.

O clube de Florença, que vai comemorar seu centenário na próxima temporada, também perdeu seu proprietário desde 2019, Rocco Commisso, fundador do grupo Mediacom Communications, falecido em janeiro aos 76 anos.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Torino - Sassuolo 2 - 1

Sábado, 9 de maio

Cagliari - Udinese 0 - 2

Lazio - Inter 0 - 3

Lecce - Juventus 0 - 1

Domingo, 10 de maio

Hellas Verona - Como 0 - 1

Cremonese - Pisa 3 - 0

Fiorentina - Genoa 0 - 0

Parma - Roma 2 - 3

Milan - Atalanta 2 - 3

Segunda-feira, 11 de maio

(15h45) Napoli - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 85 36 27 4 5 85 31 54

2. Napoli 70 35 21 7 7 52 33 19

3. Juventus 68 36 19 11 6 59 30 29

4. Milan 67 36 19 10 7 50 32 18

5. Roma 67 36 21 4 11 55 31 24

6. Como 65 36 18 11 7 60 28 32

7. Atalanta 58 36 15 13 8 50 34 16

8. Lazio 51 36 13 12 11 39 37 2

9. Udinese 50 36 14 8 14 45 46 -1

10. Bologna 49 35 14 7 14 42 41 1

11. Sassuolo 49 36 14 7 15 44 46 -2

12. Torino 44 36 12 8 16 41 59 -18

13. Parma 42 36 10 12 14 27 45 -18

14. Genoa 41 36 10 11 15 40 48 -8

15. Fiorentina 38 36 8 14 14 38 49 -11

16. Cagliari 37 36 9 10 17 36 51 -15

17. Lecce 32 36 8 8 20 24 48 -24

18. Cremonese 31 36 7 10 19 30 53 -23

19. Hellas Verona 20 36 3 11 22 24 58 -34

20. Pisa 18 36 2 12 22 25 66 -41