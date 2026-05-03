Milan perde para o Sassuolo (2-0) e Inter fica ainda mais perto do Scudetto

Com uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o Sassuolo neste domingo (3), pela 35ª rodada da Serie A, o Milan viu evaporarem suas ínfimas chances de conquistar o 'Scudetto', algo que está muito próximo de sua vizinha Inter, que o garantirá caso consiga um empate ou uma vitória contra o Parma no último jogo do dia.

A partida em Reggio Emilia foi um pesadelo para o Milan, que se viu em desvantagem logo aos cinco minutos, após um gol do incansável Domenico Berardi.

Com um desempenho pífio, a situação foi de mal a pior para os 'rossoneri' quando o zagueiro Fikayo Tomori deixou a equipe com um jogador a menos aos 24 minutos, fazendo com que uma situação já difícil parecesse quase insuperável.

O atacante francês Armand Laurienté ampliou a vantagem dos 'neroverdi' no início do segundo tempo (47'), abrindo caminho para um segundo tempo tranquilo para o Sassuolo, que mostrou comedimento e tirou o pé do acelerador.

Após esta quarta derrota nos últimos sete jogos do campeonato, o Milan agora está doze pontos atrás da líder Inter.

A única equipe que mantém, ainda que muito remotas, chances matemáticas de impedir a Inter de conquistar o título da Serie A é o Napoli, que está nove pontos atrás do time de Cristian Chivu.

No entanto, para conseguir isso, precisaria vencer todas as suas três partidas restantes, enquanto que a Inter não poderia somar sequer um ponto até o fim da temporada.

O Milan (67 pontos) também complicou sua situação na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões.

O time ocupa atualmente a terceira colocação, três pontos atrás do Napoli (2º, 70 pontos), e poderá ser ultrapassado na tabela pela Juventus (4ª, 64 pontos) caso a equipe de Turim derrote o Hellas Verona.

O Como (5º, 62 pontos) e a Roma (6ª, 61 pontos, com um jogo a menos) também estão na briga para garantir uma vaga na principal competição de clubes da Europa na próxima temporada.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 1º de maio

Pisa - Lecce 1 - 2

Sábado, 2 de maio

Udinese - Torino 2 - 0

Como - Napoli 0 - 0

Atalanta - Genoa 0 - 0

Domingo, 3 de maio

Bologna - Cagliari 0 - 0

Sassuolo - Milan 2 - 0

(13h00) Juventus - Hellas Verona

(15h45) Inter - Parma

Segunda-feira, 4 de maio

(13h30) Cremonese - Lazio

(15h45) Roma - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 79 34 25 4 5 80 31 49

2. Napoli 70 35 21 7 7 52 33 19

3. Milan 67 35 19 10 6 48 29 19

4. Juventus 64 34 18 10 6 57 29 28

5. Como 62 35 17 11 7 59 28 31

6. Roma 61 34 19 4 11 48 29 19

7. Atalanta 55 35 14 13 8 47 32 15

8. Bologna 49 35 14 7 14 42 41 1

9. Sassuolo 49 35 14 7 14 43 44 -1

10. Lazio 48 34 12 12 10 37 33 4

11. Udinese 47 35 13 8 14 43 46 -3

12. Parma 42 34 10 12 12 25 40 -15

13. Torino 41 35 11 8 16 39 58 -19

14. Genoa 40 35 10 10 15 40 48 -8

15. Fiorentina 37 34 8 13 13 38 45 -7

16. Cagliari 37 35 9 10 16 36 49 -13

17. Lecce 32 35 8 8 19 24 47 -23

18. Cremonese 28 34 6 10 18 26 51 -25

19. Hellas Verona 19 34 3 10 21 23 56 -33

20. Pisa 18 35 2 12 21 25 63 -38

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