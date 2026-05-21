México e a 'obrigação' de vencer o Grupo A, com o Estádio Azteca como sua fortaleza

Como nação anfitriã o México tem a 'obrigação' de terminar como líder do Grupo A na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, expectativa que é reforçada pelo fato de que, durante a fase de grupos, a equipe disputará dois jogos no Estádio Azteca, palco onde sofreu apenas duas derrotas em competições oficiais nos últimos 60 anos.

Fortalecido por um contingente significativo de jogadores que atuam na Europa, 'El Tri' vai enfrentar a África do Sul e a República Tcheca no lendário estádio da Cidade do México e viajará a Guadalajara apenas para jogar contra a Coreia do Sul, a segunda favorita do grupo a avançar para a próxima fase.

Caso vença o grupo, o México permaneceria no Azteca para os 16-avos de final. E, se sair vitorioso dessa fase, retornaria ao mesmo gramado para as oitavas.

MÉXICO

. Participações: 17. Melhor resultado: quartas de final (1970 e 1986). Ranking da Fifa: 15º

. Treinador: Javier Aguirre (MEX)

'El Vasco' está prestes a participar de sua quinta Copa do Mundo. Como jogador, fez parte da única seleção mexicana a alcançar a quinta partida (as quartas de final) no torneio de 1986, realizado no México. Atuou como auxiliar técnico na Copa de 1994, nos Estados Unidos. Como treinador principal, comandou 'El Tri' no Mundial de 2002, na Coreia do Sul e Japão, e na África do Sul em 2010. Em ambas as ocasiões, sua equipe foi eliminada nas oitavas de final. Aguirre exige caráter e personalidade de seus jogadores, ainda mais considerando que disputarão a Copa do Mundo "em casa".

Jogador de destaque: Raúl Jiménez

Mais de cinco anos após o choque de cabeças que sofreu em lance com David Luiz, Jiménez continua se destacando no futebol inglês. Aos 25 anos, é um dos artilheiros do Fulham e figura como o sétimo jogador latino-americano com mais gols na história da Premier League. Este especialista em cobranças de pênalti soma atualmente 45 gols e persegue o recorde de 52, detido por Javier 'Chicharito' Hernández.

ÁFRICA DO SUL

. Participações: 3. Melhor resultado: fase de grupos. Ranking da Fifa: 60ª.

Treinador: Hugo Broos (BEL)

Como jogador, disputou a Copa do Mundo de 1986 pela seleção belga. Dois anos depois, iniciou sua carreira como técnico, uma trajetória que contou com duas passagens notáveis por seleções africanas: em 2017, conquistou a Copa das Nações Africanas comandando Camarões e, em 2025, conduziu a África do Sul à classificação para o Mundial. Seu desafio final antes da aposentadoria será levar os 'Bafana Bafana' à fase eliminatória da Copa pela primeira vez na história.

Jogador de destaque: Lyle Foster

Aos 25 anos, este atacante se destaca no Burnley, da Inglaterra, graças à sua habilidade e precisão. Jogador da seleção da África do Sul desde 2018, ele chega à Copa do Mundo de 2026 após superar problemas de saúde mental - incluindo depressão e ansiedade - que, anteriormente, o haviam impedido de disputar a Copa Africana de Nações.

COREIA DO SUL

. Participações: 10. Melhor resultado: quarto lugar (2002). Ranking da Fifa: 25ª.

Treinador: Hong Myung-bo (KOR)

Ele atuou em quatro Copas do Mundo durante sua trajetória como zagueiro, que se estendeu da edição da Itália em 1990 até o torneio de 2002, sediado pela Coreia do Sul e pelo Japão, no qual alcançou as semifinais. Após sua aposentadoria em 2005, construiu uma respeitável carreira como treinador, incluindo passagens por diversas seleções juvenis, com destaque para a conquista de uma medalha de bronze olímpica com a seleção sub-23 em 2012. Desde 2024, atua como treinador principal da seleção sul-coreana principal.

. Jogador de destaque: Son Heung-min

Son encerrou uma década brilhante no Tottenham Hotspur, o clube onde se tornou o jogador asiático com o maior número de gols na história da Premier League. Desde 2025, é uma das grandes estrelas da Major League Soccer (MLS), atuando pelo Los Angeles FC. Aos 33 anos, buscará aproveitar a Copa do Mundo de 2026 para ampliar seu recorde de jogos pela seleção da Coreia do Sul, assim como tentar superar a marca de Cha Bum-Kun como o maior artilheiro da história do país.

REPÚBLICA TCHECA

. Participações: 9. Melhor resultado: vice-campeã (1934 e 1962). Ranking da Fifa: 41ª

. Treinador: Miroslav Koubek (CZE)

Ele assumiu o comando em dezembro de 2025, após a demissão de Ivan Hasek. Chegará à Copa do Mundo de 2026 aos 74 anos, com apenas duas partidas oficiais no currículo como técnico da República Tcheca: os dramáticos confrontos de repescagem contra a Irlanda e a Dinamarca, que garantiram o retorno de seu país ao Mundial após uma ausência de 20 anos.

Jogador de destaque: Tomás Soucek

Com quase 10 anos de experiência internacional, ele é o líder indiscutível da seleção tcheca. Tem 31 anos e atua pelo West Ham desde 2020. Meio-campista de grande dinamismo, é uma perigosa ameaça nas bolas aéreas graças à sua estatura de 1,92 metro.