México anula decisão de antecipar férias escolares por Copa do Mundo

Após uma onda de protestos, o governo mexicano anulou nesta segunda-feira (11) sua decisão de antecipar por quase um mês e meio as férias escolares por causa da Copa do Mundo de futebol e pelas altas temperaturas em algumas regiões, informou o Ministério da Educação.

Na semana passada, a pasta havia anunciado de surpresa que as aulas seriam concluídas em 5 de junho, e não em 15 de julho como estava previsto, o que foi rechaçado por pais, empresários e ONGs.

Nesta segunda, durante uma reunião nacional de autoridades educativas, a medida foi revertida.

"Estabeleceu-se manter o calendário escolar 2025-2026 em seus termos originais [...] por isso o ciclo escolar concluirá em 15 de julho próximo", detalhou o ministério em nota.

A própria presidente Claudia Sheinbaum tinha manifestado suas dúvidas desde um primeiro momento e disse que a antecipação das férias era apenas uma "proposta" a ser discutida com as autoridades educativas dos estados.

"O planejamento agora é que se mantenham as seis semanas de férias", em vez de estendê-las para 12 semanas, disse a mandatária de esquerda em sua coletiva de imprensa matinal desta segunda, anterior à reunião na qual ficou decidido manter as férias de 15 de julho a 31 de agosto, como estava previsto originalmente.

O México receberá na capital, em Guadalajara e em Monterrey 13 partidas do Mundial, que é organizado em conjunto com Estados Unidos e Canadá.

Na Cidade do México será realizado o jogo de abertura em 11 de junho, e o último será disputado em 19 de julho.

Os estados de Jalisco e Nuevo León, onde ficam Guadalajara e Monterrey, respectivamente, tinham rejeitado a antecipação das férias escolares.

Sheinbaum, por sua vez, garantiu as "condições de segurança" necessárias para a realização da Copa do Mundo, assim como a conclusão "em tempo e forma" das obras de infraestrutura iniciadas para o torneio, em particular no perímetro do estádio Azteca e no aeroporto internacional da Cidade do México.