Messi sofre "fadiga muscular" a 22 dias da estreia da Argentina na Copa do Mundo

O Inter Miami informou nesta segunda-feira (25) que o astro argentino Lionel Messi sofreu uma "sobrecarga associada a uma fadiga muscular" no tendão da coxa esquerda, lesão que o obrigou a abandonar a partida de domingo pela Major League Soccer (MLS) e que acende o alerta na seleção argentina às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

A menos de três semanas do Mundial de 2026, no qual a Argentina defenderá o título conquistado no Catar há quatro anos, Messi gerou preocupação neste domingo ao pedir substituição durante a partida do Inter Miami contra o Philadelphia Union após sentir um desconforto na perna esquerda.

Sobre o incidente, o clube afirmou nesta segunda-feira que "o capitão do Inter Miami teve que deixar o campo (...) devido a um desconforto físico", acrescentando que ele passou por exames médicos complementares que apontaram o diagnóstico.

O clube informou que "os prazos para seu retorno à atividade física ficarão sujeitos à sua evolução clínica e funcional".

Messi, que costuma jogar as partidas completas, deixou o gramado do Inter caminhando aos 73 minutos e seguiu diretamente para o vestiário depois de levar a mão à parte posterior da coxa esquerda.

O astro argentino disputava sua última partida na MLS antes da pausa para a Copa do Mundo da América do Norte, que começa em 11 de junho e termina em 19 de julho.

A Argentina estreia no torneio em 16 de junho contra a Argélia em Kansas City, pelo Grupo J, que também conta com Jordânia e Áustria.

Diante da imprensa, o treinador do Inter Miami, Guillermo Hoyos, havia minimizado o problema da superestrela e o classificou como "fadiga".

- Acompanhamento -

Nesta segunda-feira, toda a atenção estava voltada para o estado de saúde de Messi, chamado a se tornar no Mundial da América do Norte o primeiro jogador da história a disputar seis Copas do Mundo, ao lado de Cristiano Ronaldo e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa, caso este seja finalmente convocado pelo técnico do Tri, Javier Aguirre.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro, de 38 anos - completa 39 em 25 de junho - deixou a partida no Nu Stadium após receber atendimento à beira do campo na perna esquerda e depois de uma breve conversa com Hoyos.

As primeiras imagens do desconforto de Messi ficaram evidentes aos 70 minutos. Depois, passaram-se três minutos em que, sob a chuva, ele caminhou pelo campo até tomar a decisão de abandonar o jogo.

A reação no estádio foi de total consternação pelo que uma lesão pode significar para Messi a poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, provavelmente seu último grande torneio no futebol internacional.