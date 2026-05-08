Messi aponta França e Espanha como favoritas na Copa do Mundo de 2026

O craque Lionel Messi acredita que a Argentina pode sonhar com a conquista do tetra na Copa do Mundo de 2026, mas alerta que a seleção 'albiceleste' enfrentará outras candidatas ao título que "chegam melhor", como a França e a Espanha.

A Argentina "chega bem", garantiu o capitão da tricampeã mundial em entrevista ao apresentador Pollo Álvarez, divulgada no YouTube.

"Há muitos jogadores atualmente lidando com lesões ou falta de ritmo de jogo, mas a verdade é que, quando o grupo se reúne, fica provado que eles competem com garra e sempre querem vencer", declarou o atual astro do Inter Miami, da liga norte-americana (MLS).

"Temos que nos encher de esperança, como os argentinos sempre fazem sempre que há uma competição oficial, seja a Copa América ou a Copa do Mundo, mas também devemos reconhecer que, à nossa frente, acredito haver outros favoritos que chegam ao torneio em melhor momento", observou o craque.

Segundo o astro argentino, "neste momento, a França parece muito forte mais uma vez. Eles contam com um grande número de jogadores de alto nível".

Além da seleção francesa, a quem a Argentina derrotou na final da última Copa do Mundo, no Catar, em 2022, Messi também destacou a Espanha e o Brasil.

"Embora já faça algum tempo que não está em seu melhor momento, o Brasil é sempre um candidato ao título e possui os jogadores necessários para disputar a taça em todas as competições oficiais", afirmou.

"Depois, como sempre dizemos, estão a Alemanha, a Inglaterra, as grandes potências. Acho que Portugal tem um elenco muito competitivo e, então, como sempre, costuma surgir alguma surpresa".

Messi, que fará 39 anos em junho, ainda não confirmou oficialmente sua participação no torneio, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

No entanto, o ex-astro do Barcelona ressaltou que não estabeleceu limites de tempo para sua carreira, já que sua fome competitiva permanece inabalável.

"Amo jogar e continuarei fazendo isso até que meu físico não me permita mais", destacou Messi, que tem compromisso de atuar pelo Inter até dezembro de 2028.

"Sou competitivo. Gosto de vencer em tudo. Muitas vezes, nem deixo meu filho ganhar quando jogamos videogame. É simplesmente da minha natureza (...) Muitas vezes não é uma característica muito boa, porque não sei perder, mas é também o que me impulsionou a me tornar quem sou hoje", afirmou o vencedor de oito Bolas de Ouro.