Mesmo sob chuva e frio, mais de 13 mil atletas encaram a meia-maratona em Porto Alegre

A claridade do amanhecer deste sábado (30) ainda sequer havia aparecido, e as mais de 13 mil pessoas inscritas para a prova da meia-maratona da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre já estavam em polvorosa para o início dos 21 quilômetros.

Após a largada, pontualmente às 6h30min, havia tanta gente que, mesmo 20 minutos depois da partida do primeiro pelotão, ainda passavam corredores pelo primeiro pórtico do evento.

— É proibido passar em silêncio pelo pórtico! — gritava o animador ao microfone, sendo imediatamente correspondido pelos atletas.

As arquibancadas, também lotadas, mesmo com o frio e a chuva que atingem Porto Alegre, ovacionavam os guerreiros dos 21 quilômetros.

Fernando Augusto Rodrigues da Silva, conhecido como Pelézinho, 27 anos, venceu a meia-maratona, com tempo de 1h4min38s. No feminino, a colombiana Laura Manuela Espinosa, que mora no Rio de Janeiro, foi a primeira a cruzar a linha de chegada.

Poucos segundos depois de cruzar a linha de chegada, o paulista de Elias Fausto, cidade no interior do Estado, falou à Rádio Gaúcha:

— Gratidão. Fé em Deus. Deus é tudo nessa vida. Você não pode fazer nada sem Deus.

Mais tarde, às 9h, ocorre a largada das provas rústicas de cinco e 10 quilômetros. Os tradicionais 42 quilômetros da maratona ocorrem neste domingo (31), com largada prevista para as 6h.

Trânsito

Os bloqueios se iniciaram às 21h de sexta-feira (29), na Avenida Diário de Notícias, em ambos os sentidos. Desde as 5h deste sábado (30), a Avenida Edvaldo Pereira Paiva e o cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva também foram bloqueados.

Na região central, a Avenida Mauá está bloqueada a partir do Largo Visconde do Cairú. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta os motoristas a evitarem a região e transitar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral em seus deslocamentos.

Na Zona Sul, há desvio do trânsito da Avenida Padre Cacique para as avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio é pelas ruas Cel. Claudino e Tamandaré.

No domingo, dia da maratona, há outras mudanças no trânsito. Confira aqui a lista completa das alterações, conforme a EPTC.

Transmissão

A prova principal, no domingo (31), terá transmissão nos canais de YouTube Gaúcha Esportes, Gaúcha e GZH. A abertura da live será às 5h30min. Os comunicadores Luciano Périco, André Silva e José Alberto Andrade comandam a transmissão.

Serviço

Maratona Internacional de Porto Alegre