Medvedev vence espanhol Landaluce e será o rival de Sinner na semifinal em Roma

Medvedev busca segundo título em Roma. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O russo Daniil Medvedev precisou de duas horas e 24 minutos para garantir um lugar nas semifinais do Masters 1000 de Roma, na Itália, onde enfrentará o ídolo local Jannik Sinner.

Nesta quinta (14), o ex-número 1 do mundo e campeão do torneio italiano em 2023, derrotou o espanhol Martin Landaluce, 94º do ranking, por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/4 e 7/5, e segue na briga pelo sétimo título deste nível.

Surpresa da competição, após entrar na chave principal como lucky-loser, que é aquele jogador eliminado na última rodada do qualifying, mas que consegue vaga graças a alguma desistência, Landaluce dominou totalmente o set inicial do jogo.

Na segunda parcial, o russo conquistou uma quebra de saque para abrir 3 a 1. O espanhol devolveu o break em seguida e logo depois a partida ficou parada por cerca de 15 minutos, por causa da chuva.

Quando o jogo retornou Landaluce chegou a empatar em 3 a 3, mas logo depois não conseguiu confirmar o serviço e Medvedev abriu 5 a 3. Porém, o russo perdeu o saque e precisou de nova quebra para marcar 6 a 4 e empatar.

O terceiro set começou melhor para o espanhol, que conseguiu um break e saiu vencendo por 2 a 0. Landaluce chegou a fazer 3 a 1, mas o russo reagiu e empatou em 3 a 3.

Medvedev chegou a ter três match points em 5 a 4, mas Landaluce conseguiu se safar. Porém, no 12º game, o russo teve mais duas chances de quebra e finalmente fez 7 a 5 e garantiu a vaga.