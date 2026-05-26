Medvedev é eliminado na estreia em Roland Garros por tenista convidado

Walton (D) eliminou Medvedev (E). THOMAS SAMSON / AFP

Daniil Medvedev está fora de Roland Garros. O ex-número 1 do mundo foi derrotado em cinco sets na sua estreia no Grand Slam, nesta terça-feira (26), por Adam Walton.

O australiano, número 97 do mundo, entrou no torneio por meio de um wild card — convite feito pela organização da competição.

Até a eliminação do russo, a partida na quadra Suzanne-Lenglen foi repleta de reviravoltas, como indicam as parciais do jogo: 6/2, 1/6, 6/1, 1/6 e 6/4. Foram três horas e 22 minutos de batalha sob forte calor de Paris.

Essa foi a primeira vitória de Walton sobre um tenista do top 10. Agora, o tenista de 27 anos enfrenta o americano Zachary Svajda (85º) na segunda rodada de Roland Garros.

Inimigo do saibro

Medvedev é um autodeclarado detrator das quadras de saibro. Em 10 participações em Roland Garros, o atual número 8 do ranking foi eliminado na primeira rodada sete vezes. Seu melhor desempenho no Aberto da França aconteceu em 2021, quando chegou às quartas de final.

Neste ano, o campeão do US Open de 2021 teve ainda menos motivos para se afeiçoar ao saibro. Sua temporada começou com uma derrota por duplo 6/0 para o italiano Matteo Berrettini, em Monte Carlo. Foi um revés sem precedentes na carreira do tenista de 30 anos.

Mas ele se recuperou depois, em Madri, onde chegou às oitavas de final, e no Masters 1000 de Roma, no qual levou o número 1 do mundo, Jannik Sinner, ao limite nas semifinais.

O bom desempenho, contudo, não se repetiu em Roland Garros.