"McLaren pode competir com a Mercedes": GP do Canadá vai embaralhar a briga pela Fórmula 1?

Kimi Antonelli lidera a Fórmula 1. TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

A Fórmula 1 desembarca em Montreal no próximo 24 de maio para mais uma edição do tradicional GP do Canadá, disputado no Circuito Gilles Villeneuve. O novo episódio do Paddock Gaúcha projeta a corrida.

Conhecida pelas corridas imprevisíveis, pelas constantes intervenções do safety car e pelo famoso “Muro dos Campeões”, a etapa canadense promete ser um dos momentos mais decisivos deste início de temporada.

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Com três vitórias em cinco corridas, Kimi Antonelli chega a Montreal mais líder do que nunca. O italiano tem 100 pontos, contra 80 de seu companheiro de Mercedes, George Russell. Charles Leclerc segue em terceiro, com 59, enquanto Lando Norris subiu para quarto, com 51, mesmo total de Lewis Hamilton, que fecha o top 5.

Ouça o Paddock Gaúcha:

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.