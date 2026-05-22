McLaren nega saída de Piastri e critica "mercado de transferências" antecipado na F1

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, lamentou nesta sexta-feira (22) que o "mercado de transferências" para 2027 na Fórmula 1 já tenha começado após apenas quatro Grandes Prêmios da temporada, e negou rumores sobre uma possível saída do piloto australiano Oscar Piastri para a Red Bull.

O início da temporada de 2026 da Fórmula 1, cuja quinta etapa acontece neste fim de semana em Montreal, com o Grande Prêmio do Canadá, é marcado por rumores de mudanças nas equipes, envolvendo pilotos, engenheiros e chefes de equipe.

Há até mesmo especulações a respeito da possível saída dos multicampeões Max Verstappen e Lewis Hamilton da categoria.

"Estamos bem no meio da temporada de rumores", respondeu o italiano, visivelmente irritado, ao ser questionado durante uma coletiva de imprensa sobre a chegada do engenheiro Gianpiero Lambiase à McLaren, uma movimentação anunciada em abril e prevista para o final de 2027.

A transferência de Lambiase da Red Bull para a McLaren, onde atualmente atua como engenheiro de corrida de Verstappen, alimentou rumores sobre possíveis trocas de pilotos envolvendo o holandês e Piastri. Também surgiram relatos sobre uma possível saída de Stella para a Ferrari, com o próprio Lambiase assumindo seu lugar na McLaren.

"No que diz respeito ao Oscar [Piastri], não poderíamos estar mais felizes. Estamos vendo a melhor versão do Oscar dentro do carro e o seu melhor lado fora dele, uma dinâmica magnífica e um relacionamento muito bom com Lando" Norris, o atual campeão mundial da McLaren, destacou Stella.

"Quanto a mim, estou absolutamente comprometido com a McLaren", declarou o dirigente, reiterando com um sorriso que esta temporada já parece um "mercado de transferências" prematuro dentro da Fórmula 1.

Ao seu lado, o chefe de equipe da Red Bull, o francês Laurent Mekies, afirmou que a relação entre Verstappen e o jovem piloto francês Isack Hadjar é "muito, muito sólida", acrescentando que "o assunto dos pilotos não está, no momento, em pauta".

O tetracampeão mundial, que enfrenta um início de temporada difícil, pareceu, na quinta-feira, desconsiderar as ameaças veladas que havia feito nos últimos meses sobre deixar a Red Bull e a Fórmula 1 para dedicar-se às corridas de endurance.

Piastri, por sua vez, declarou se sentir "lisonjeado" ao ver seu nome circulando no mercado de pilotos da categoria, embora tenha reiterado que permaneceria na McLaren.

Por fim, o britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, afirmou que permaneceria na Fórmula 1 "ainda por algum tempo", dando continuidade à sua trajetória na Ferrari em 2027, temporada na qual está previsto que dispute sua terceira campanha pela equipe italiana.