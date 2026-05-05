Masters 1000 de Roma começa nesta quarta-feira; confira as chaves, favoritos e onde assistir ao torneio

Chave principal começa nesta quarta-feira (6). Montagem sobre fotos / Izar Khan e Javier Soriano / AFP

Começa nesta quarta-feira (6) a chave principal do Masters 1000 de Roma, o quarto da temporada. Disputado no saibro, é o último grande torneio antes de Roland Garros, o segundo grand slam da temporada.

O brasileiro João Fonseca estreia na segunda rodada. Cabeça-de-chave número 27, o brasileiro está no mesmo lado da chave de Jannik Sinner.

Na estreia, João enfrenta ou o sérvio Hamad Medjedovic, ou o francês Valentin Royer. Caso passe, o favorito a rival na fase seguinte é o canadense Felix Auger-Aliassime. Mais adiante, também estão entre os possíveis adversários, caso o brasileiro siga avançando, Daniil Medvedev e Ben Shelton.

Todos contra Sinner

Sem a presença de Carlos Alcaraz, o "cara" a ser batido em Roma é, mais uma vez, Jannik Sinner. O número 1 do mundo vem dominando o circuito com a ausência do principal rival.

Após ficar fora de Madrid por lesão, Djokovic está de volta. Mas do outro lado da chave do italiano. Mesmo caso de outros candidatos ao título, como o alemão Alexander Zverev e o australiano Alex de Minaur.

Sinner, aliás, domina a temporada do tênis. Os quatro Masters 1000 de 2026 foram vencidos pelo italiano: Indian Wells, Miami, Monte Carlo e o mais recente, em Madri.

Na decisão, Sinner atropelou Zverev, um dos principais rivais na busca pelo título em Roma. Em apenas 58 minutos, fez 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Onde assistir ao Masters 1000 de Roma