Marta Kostyuk vence em Roland Garros e revela drama pessoal: "Um dos jogos mais difíceis da minha carreira"

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Kostyuk vibra com vitória. ALAIN JOCARD / AFP

A ucraniana Marta Kostyuk estreou bem em Roland Garros e marcou sua 12ª vitória na temporada. Neste domingo (24), a tenista de 23 anos venceu a russa naturalizada espanhola Oksana Selekhmeteva por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em uma hora e 18 minutos de jogo, garantindo vaga na segunda rodada.

Mas o resultado foi o que menos importou para Kostyuk, que vem de títulos no WTA 250 de Rouen (França) e no WTA 1000 de Madri (Espanha), também disputados no saibro.

Horas antes de entrar na quadra Simonne Mathieu, Kostyuk foi informada que um míssil russo caiu a 100m da casa onde seus pais residem em Kiev, capital da Ucrânia.

— Eu estou incrivelmente orgulhosa de mim mesma hoje. Acho que foi um dos jogos mais difíceis da minha carreira. Esta manhã, a 100 metros da casa dos meus pais, um míssil destruiu um prédio. Eu não sabia como esse jogo ia acabar para mim. Não sabia como lidaria com isso. Passei parte da manhã chorando. Estou muito feliz por estar na segunda rodada, mas todos os meus pensamentos e todo o meu coração vão para o povo da Ucrânia hoje — disse a número 15 do ranking na entrevista de quadra.

Ao ser questionada sobre a importância de jogar, apesar de acontecimentos tão graves, Kostyuk afirmou que seus compatriotas são sua motivação.

— Acho que é importante continuar. Meu maior exemplo é o povo ucraniano. Acordei esta manhã e pensei nessas pessoas que acordaram e continuaram vivendo suas vidas, ajudando pessoas que precisam. Eu sabia que haveria muitas bandeiras ucranianas aqui hoje e que muitos ucranianos viriam me apoiar. Meus amigos da Ucrânia também vieram. Muito feliz por tê-los aqui. Não tenho muito o que dizer — concluiu emocionada.

Invasão na Ucrânia

Marta Kostyuk e Elena Svitolina são duas das jogadoras ucranianas do circuito mais ativas em relação a temas ligados à guerra promovida pela Rússia, desde a invasão ao território ucraniano em fevereiro de 2022.

Em um movimento inédito, elas se recusam a cumprimentar jogadoras nascidas na Rússia e Bielorrússia, desde o início do conflito promovido por Moscou.

Na segunda rodada, Marta Kostyuk vai enfrentar a estadunidense Katie Volynets, 108ª do mundo, que eliminou a francesa Clara Burel por 6/3 e 6/1.