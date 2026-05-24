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Marta Kostyuk vence em Roland Garros e revela drama pessoal: "Um dos jogos mais difíceis da minha carreira"

Horas antes do jogo, um míssil caiu a 100m da casa dos pais de Kostyuk em Kiev, na Ucrânia

André Silva

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