Marcus D'Almeida recupera liderança do ranking mundial de arco recurvo 

O brasileiro Marcus D'Almeida retomou a liderança do ranking mundial de arco recurvo, uma das modalidades do Tiro com Arco.
A lista foi atualizada nesta sexta-feira (1º), pela World Archery. O carioca soma 400 pontos contra 385 do estadunidense Brady Ellison.
O mexicano Matías Grande, com 315, é o terceiro. O espanhol Andrés Temiño (269) e o francês Baptiste Addis (241,75) fecham o top 5.
Mais dois brasileiros estão entre os 100 melhores: Matheus Ely é o 64º e Matheus Gomes, o 75º colocado.
Feminino
Entre as mulheres, três brasileiras estão no top 100. A melhor é Ana Luzia Caetano, que ocupa a 30ª posição, com 123 pontos. Isabelle Estevez é a 52ª e Ane Marcelle dos Santos ocupa a 85ª colocação.
A primeira posição é da sul-coreana Kan Chae-Young, com um total de 296 pontos. A segunda é a estadunidense Casey Kaufhold, que está 13 pontos atrás. A também sul-coreana An San tem 266,5 e é a terceira.