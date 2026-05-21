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Maratonista aos 62 anos, paratleta conta como ajudou a trazer projeto para corredores cegos ao RS: "Isso dá vida"

Oneide de Souza Figueiredo, que auxiliou na implementação do Sexto Sentido, vai correr a Maratona de Porto Alegre no dia 31

Gabriela Ferreira

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