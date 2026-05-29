Maratona Internacional de Porto Alegre terá transmissão ao vivo em vídeo em Gaúcha Esportes; saiba como acompanhar

Ao longo do sábado (30) e do domingo (31), mais de 30 mil pessoas percorrerão as ruas da Capital gaúcha. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre será realizada neste final de semana na Capital. Entre sábado (30) e do domingo (31), mais de 30 mil pessoas percorrerão as ruas da Capital gaúcha, na maior edição da história do evento.

A Rádio Gaúcha iniciará a transmissão da prova principal — 42.195m — pelo Youtube Gaúcha Esportes, Gaúcha e GZH a partir das 5h30min deste domingo (31) e permanecerá até às 12h — a prova começa às 6h.

A transmissão ficará a cargo dos comunicadores Luciano Périco e José Alberto Andrade. André Silva assume o posto de apresentador após a chegada dos corredores de elite. Diori Vasconcelos se junta ao time após concluir os 42 quilômetros.

Na equipe da transmissão estarão os comentaristas técnicos Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, Marcia Narloch, três vezes campeã em Porto Alegre, e Florenal Silva, atleta e técnico de atletismo com participação em maratonas de Porto Alegre e responsável por atletas premiados.

Como funciona o evento

O evento principal, a Maratona Internacional de Porto Alegre, com seus 42.195m, será no domingo (31). No sábado (30), foram realizadas a meia-maratona — 21.097m — e as rústicas, de 5km e 10km.

Premiação

A premiação também será uma das maiores e pagará mais de R$ 1 milhão entre as provas. Na maratona masculina e feminina, ganharão prêmio em dinheiro do 1º ao 10º lugar. Os vencedores embolsarão R$ 150 mil cada.

Os corredores também poderão aumentar a premiação caso quebrem as melhores marcas de maratona registradas em solo brasileiro. Se um homem completar a prova abaixo de 2h11min19s e/ou uma mulher correr em menos de 2h29min48s, acumulará mais R$ 100 mil cada.

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