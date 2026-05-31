Maratona de Porto Alegre tem pedidos de casamento na linha de chegada; veja vídeo

Diferentemente do que se pode pensar, a corrida não é um esporte solitário. Na manhã deste domingo (31), mais de 10 mil pessoas se reuniram para correr os 42,195km da principal prova da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Na Orla do Guaíba, em frente ao BarraShopping Sul, ponto de largada e chegada da prova, as arquibancadas se encheram para vibrar e apoiar os atletas que encararam o desafio.
Foi nesse cenário que dois casais deram um passo a mais em sua história de amor.
Depois de mais de cinco horas de prova, Drielly foi recebida com um buquê de flores pela namorada, Juliana, a poucos passos do pórtico que demarca o fim do trajeto. Ali mesmo, Juliana se ajoelhou, mostrou a aliança e fez a pergunta à qual Drielly respondeu com um sonoro "Claro!". Quando cruzaram, juntas, a linha de chegada, as mulheres já ostentavam o status de noivas.
Cerca de meia hora depois, foi a vez de Flávio completar os 42km. Ofegante, deu um longo abraço na amada e declarou-se, ofegante:
— Meu amor, depois de tudo que a gente passou, todas as dificuldades, tudo contra, agora estamos aqui, juntos. E eu quero saber se tu quer casar comigo.
Depois do "aceito", a 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre terminou com três recordes quebrados e dois casamentos encaminhados.
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