Maratona de Porto Alegre tem pedidos de casamento na linha de chegada; veja vídeo

Foi nesse cenário que dois casais deram um passo a mais em sua história de amor.

Depois de mais de cinco horas de prova, Drielly foi recebida com um buquê de flores pela namorada, Juliana, a poucos passos do pórtico que demarca o fim do trajeto. Ali mesmo, Juliana se ajoelhou, mostrou a aliança e fez a pergunta à qual Drielly respondeu com um sonoro "Claro!". Quando cruzaram, juntas, a linha de chegada, as mulheres já ostentavam o status de noivas.

Cerca de meia hora depois, foi a vez de Flávio completar os 42km. Ofegante, deu um longo abraço na amada e declarou-se, ofegante:

— Meu amor, depois de tudo que a gente passou, todas as dificuldades, tudo contra, agora estamos aqui, juntos. E eu quero saber se tu quer casar comigo.

Depois do "aceito", a 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre terminou com três recordes quebrados e dois casamentos encaminhados.