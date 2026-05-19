Maratona de Porto Alegre encerra inscrições e terá maior edição da história

Maratona ocorre em 31 de maio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Maratona Internacional de Porto Alegre encerrou na última sexta-feira as inscrições para a 41ª edição da prova mais tradicional do Rio Grande do Sul. Serão 30 mil corredores de todos os Estados e de mais de 25 países, entre a maratona, meia-maratona, 10km, 5km, Desafio Gaúcho e a maratoninha (para crianças de até 13 anos).

Além do trajeto extremamente plano, o evento deste ano conta com premiação recorde e uma estrutura de nível internacional.

— O esgotamento das inscrições da Maratona Internacional de Porto Alegre Olympikus 2026 confirma que o evento atinge um novo patamar a cada ano. Nesta edição, a presença da Olympikus como parceira principal, no nome do evento, também é um diferencial para esse sucesso. Ter ao nosso lado a maior marca esportiva nacional eleva a experiência do atleta e coloca Porto Alegre como o destino principal para quem busca performance e uma organização de excelência — afirma Paulo Silva, presidente do Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa).

As inscrições ficaram dividas da seguinte forma:

Maratona - 10.000

Meia-maratona - 13.000

5km e 10km - 7.000

Nesta edição, serão distribuídos mais de R$ 1 milhão em premiação aos primeiros colocados. Neste valor estão incluídos os R$ 150 mil para os grandes campeões (masculino e feminino) e o bônus de R$ 100 mil reservado por quebra de recorde de uma maratona realizada em solo brasileiro.

A Maratona de Porto Alegre é reconhecida por ter a menor altimetria (elevação) do Brasil — apenas 14m.

Os kits serão entregues nos dias que antecedem as provas. A feira da prova funcionará de 27 a 29 de maio, das 11h às 20h, e no dia 30 de maio, das 11h às 19h.

Serviço

Maratona Internacional de Porto Alegre