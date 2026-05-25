Maratona de Porto Alegre distribuirá mais de R$ 1 milhão em premiações; veja os valores

A 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre promete ser a maior da história, contando com 30 mil corredores no próximo final de semana. Serão atletas de todos os Estados do Brasil e de mais de 25 países, entre a maratona, meia-maratona, 10km, 5km, Desafio Gaúcho e a maratoninha (para crianças de até 13 anos).
A premiação também será uma das maiores e pagará mais de R$ 1 milhão entre as provas. Na maratona masculina e feminina, ganharão prêmio em dinheiro do 1º ao 10º lugar. Os vencedores embolsarão R$ 150 mil cada.
- 1º: R$ 150 mil
- 2º: R$ 65 mil
- 3º: R$ 45 mil
- 4º: R$ 35 mil
- 5º: R$ 25 mil
- 6º: R$ 15 mil
- 7º: R$ 12 mil
- 8º: R$ 9 mil
- 9º: R$ 6 mil
- 10º: R$ 5 mil
Os corredores também poderão aumentar a premiação caso quebrem as melhores marcas de maratona registradas em solo brasileiro. Se um homem completar a prova abaixo de 2h11min19s e/ou uma mulher correr em menos de 2h29min48s, acumulará mais R$ 100 mil cada.
Os atletas gaúchos também serão reconhecidos pela organização da prova. Os três melhores atletas nascidos no Rio Grande do Sul, no feminino e no masculino, além de troféu, ganharão:
- 1º: R$ 4 mil
- 2º: R$ 3 mil
- 3º: R$ 2 mil
Os cinco primeiros colocados (feminino e masculino) na meia-maratona também ganharão premiação em dinheiro.
- 1º: R$ 6 mil
- 2º: R$ 5 mil
- 3º: R$ 4 mil
- 4º: R$ 3 mil
- 5º: R$ 2 mil