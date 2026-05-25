Maratona de Porto Alegre distribuirá mais de R$ 1 milhão em premiações; veja os valores

Evento terá 30 mil corredores entre as provas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre promete ser a maior da história, contando com 30 mil corredores no próximo final de semana. Serão atletas de todos os Estados do Brasil e de mais de 25 países, entre a maratona, meia-maratona, 10km, 5km, Desafio Gaúcho e a maratoninha (para crianças de até 13 anos).

A premiação também será uma das maiores e pagará mais de R$ 1 milhão entre as provas. Na maratona masculina e feminina, ganharão prêmio em dinheiro do 1º ao 10º lugar. Os vencedores embolsarão R$ 150 mil cada.

1º: R$ 150 mil

2º: R$ 65 mil

3º: R$ 45 mil

4º: R$ 35 mil

5º: R$ 25 mil

6º: R$ 15 mil

7º: R$ 12 mil

8º: R$ 9 mil

9º: R$ 6 mil

10º: R$ 5 mil

Os corredores também poderão aumentar a premiação caso quebrem as melhores marcas de maratona registradas em solo brasileiro. Se um homem completar a prova abaixo de 2h11min19s e/ou uma mulher correr em menos de 2h29min48s, acumulará mais R$ 100 mil cada.

Os atletas gaúchos também serão reconhecidos pela organização da prova. Os três melhores atletas nascidos no Rio Grande do Sul, no feminino e no masculino, além de troféu, ganharão:

1º: R$ 4 mil

2º: R$ 3 mil

3º: R$ 2 mil

Os cinco primeiros colocados (feminino e masculino) na meia-maratona também ganharão premiação em dinheiro.