Maratona de Porto Alegre 2026: horários, onde assistir e bloqueios no trânsito

Largada dos 42km é no domingo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A 41ª Maratona Internacional promete mobilizar Porto Alegre neste final de semana. Ao longo dos dois dias de provas, 30 mil pessoas percorrerão as ruas da Capital, na maior edição da história do evento.

O evento principal, a Maratona Internacional de Porto Alegre, com seus 42.195m, será no domingo (31). No sábado (30), serão realizadas a meia-maratona — 21.097m — e as rústicas, de 5km e 10km.

Maratona de Porto Alegre 2026: veja o serviço

Largadas

Meia-maratona: 30/5 - 6h30min

Rústicas 5km e 10km: 30/5 - 9h

Maratoninha: 30/5 - 11h

Maratona: 31/5 - 6h

Esquema de trânsito

A partir desta sexta (29), o trânsito da Capital já terá alterações em função da Maratona de Porto Alegre. Confira aqui a lista completa das alterações, de acordo com a EPTC.

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