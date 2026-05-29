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41ª edição
Notícia

Maratona de Porto Alegre 2026: horários, onde assistir e bloqueios no trânsito

Largada dos atletas que competem nos 42.195m será às 6h30 de domingo; GZH transmite ao vivo

Zero Hora

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