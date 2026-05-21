O goleiro Manuel Neuer retorna à seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte (11 de junho a 19 de julho), anunciou nesta quinta-feira (21) o técnico da Mannschaft, Julian Nagelsmann.

Capitão e goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, 40 anos, havia anunciado em 2024 a aposentadoria da seleção para se concentrar em seus objetivos com o clube.

Sua última partida pela Mannschaft aconteceu há mais de dois anos, a partida das quartas de final da Eurocopa-2024 que a Alemanha perdeu para a Espanha por 2-1.

Para substituir Neuer, campeão do mundo em 2014, Nagelsmann havia escolhido Marc-André ter Stegen, mas o goleiro do Barcelona acumulou lesões (ruptura do tendão patelar no fim de setembro de 2024, com sete meses afastado dos gramados, operação nas costas no fim de julho de 2025 e três meses de ausência das competições).

Relegado ao banco de reservas no Barça, Ter Stegen se transferiu em janeiro de 2026 para o Girona para ganhar tempo de jogo, mas voltou a sofrer uma lesão em fevereiro e não joga desde então.

Sem Ter Stegen, o goleiro do Hoffenheim, Oliver Baumann, virou o titular da seleção alemã.

Neuer, que renovou contrato por mais uma temporada com o Bayern, até 2027, sofreu duas lesões há alguns meses, na panturrilha esquerda, mas se recuperou e voltou à boa forma.

No fim de semana passado, Neuer foi substituído no segundo tempo da partida contra o Colônia, na última rodada da Bundesliga, após sentir uma dor na panturrilha da perna esquerda, o que gerou dúvidas sobre seu retorno à seleção tetracampeã mundial, dissipadas por Nagelsmann nesta quinta-feira.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo: a equipe estreará contra Curaçao em 14 de junho, em Houston, enfrentará a Costa do Marfim em 19 de junho, em Toronto, e o Equador cinco dias depois, em Nova York.

Se Neuer disputar uma partida, ele se tornará o segundo goleiro a jogar cinco Copas do Mundo, igualando a marca do mexicano Antonio Carbajal (entre 1950 e 1966) - o mexicano Guillermo Ochoa e o italiano Gianluigi Buffon foram convocados para cinco Copas, mas Buffon jogou quatro e Ochoa, três.