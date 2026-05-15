Manuel Neuer renova com o Bayern de Munique até junho de 2027

O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, de 40 anos, prorrogou seu contrato com o clube por mais uma temporada, até junho de 2027, anunciou a diretoria bávara nesta sexta-feira (15).

"Tirei um tempo para refletir antes de tomar minha decisão. Aqui tenho todas as condições: com esta equipe, podemos vencer qualquer adversário", declarou Neuer.

Segundo a imprensa alemã, o veterano goleiro deve revezar ainda mais a titularidade com o jovem Jonas Urbig (22 anos), contratado junto ao Colônia em janeiro de 2025 e apontado como futuro substituto de Neuer no Bayern.

O Gigante da Baviera também renovou por uma temporada o contrato de Sven Ulreich, terceiro goleiro da equipe.

Com contrato até 30 de junho de 2026, Neuer inicialmente queria tomar sua decisão até o final de março, mas pediu ao clube um pouco mais de tempo após sofrer duas lesões musculares no início do ano.

Ao retornar, provou que continua sendo tão decisivo quanto antes, realizando uma série de defesas nas quartas de final e nas semifinais da Liga dos Campeões, contra Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Suas grandes atuações reacenderam, mais uma vez, os rumores sobre um retorno à seleção alemã para a Copa do Mundo, apesar de Neuer ter se aposentado da 'Mannschaft' ao final da Eurocopa de 2024.

De acordo com diversos veículos de imprensa da Alemanha, Neuer aparece em uma pré-lista 55 nomes, que todas as seleções devem enviar à Fifa antes da convocação final de 26 jogadores, até o dia 2 de junho, no máximo.

Revelado pelo Schalke 04, clube de sua cidade natal, Gelsenkirchen, Manuel Neuer chegou ao Bayern em 2011 e, ao longo dos anos, se firmou como o melhor goleiro do mundo durante a década de 2010, revolucionando a posição.

Pelo Bayern, Neuer conquistou dois títulos da Liga dos Campeões (2013 e 2020) e 13 campeonatos alemães, e poderá adicionar uma sexta Copa da Alemanha no dia 23 de maio, quando o time bávaro enfrenta o Stuttgart na final.