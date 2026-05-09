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Mano aposta em altitude e “mentalidade gaúcha” para levar Peru à Copa e critica ambiente no RS: "Muito instável"

Ex-treinador da dupla Gre-Nal detalhou projeto de reestruturação da seleção peruana, com foco no ciclo para o Mundial 2030

Zero Hora

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