"Mandei ele entrar e dar porrada", revela ex-Inter sobre final da Libertadores de 1981 pelo Flamengo

Carpegiani era o treinador do Flamengo em 1981. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação / Flamengo/Divulgação

A final da Libertadores de 1981 teve três jogos para definir o Flamengo campeão continental. A terceira partida ficou marcada pela vitória do clube carioca, com dois gols de Zico, e por um lance de vingança.

O Cobreloa, do Chile, foi o adversário na decisão. No primeiro duelo, vitória por 2 a 0 no Maracanã. No segundo, em Santiago, triunfo dos chilenos por 1 a 0. A partida decisiva foi disputada em campo neutro, no Centenário, em Montevidéu.

Nos dois primeiros jogos, o zagueiro Mario Soto ficou marcado por ser extremamente violento contra os flamenguistas. Há relatos de que o chileno usou uma pedra para ferir os adversários na partida em Santiago.

No entanto, o terceiro confronto foi marcado pela vingança. O Flamengo vencia por 2 a 0, e o técnico Paulo César Carpegiani — ex-jogador e treinador do Inter — colocou Anselmo em campo com apenas uma missão.

— O Anselmo foi eu quem mandei ele entrar, dar porrada na cara do Soto e sair — revelou Carpegiani, em fala no filme Zico, o Samurai de Quintino.

Esta foi a primeira vez que o treinador falou abertamente sobre o lance. Anselmo nem tocou na bola, foi direto em Soto e desferiu um golpe que lhe rendeu o cartão vermelho direto. O filme relembra uma entrevista do jogador após a partida falando sobre o ocorrido:

— A minha missão era outra (sobre não ter nem tocado na bola). O Mario Soto estava atravessado — disse Anselmo dando risada.