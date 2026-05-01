Esportes

Lance de vingança
Notícia

"Mandei ele entrar e dar porrada", revela ex-Inter sobre final da Libertadores de 1981 pelo Flamengo

Paulo César Carpegiani, era o treinador do clube carioca na decisão contra o Cobreloa. Anselmo entrou em campo para dar um soco em Mario Soto

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS