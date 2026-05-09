Manchester United empata com o Sunderland em jogo morno; Rayan garante vitória do Bournemouth

O Manchester United visitou o Sunderland na manhã deste sábado (09), no Stadium of Light, e apenas empatou por 0 a 0, pela 36ª rodada da Premier League. Em um jogo bem morno, o time mandante teve as melhores oportunidades, mas esbarrou no goleiro Lammens. Titular no confronto, o brasileiro Matheus Cunha teve grande chance nos minutos finais, mas chutou em cima do arqueiro Roefs.

Cabe ressaltar que o time comandado por Michael Carrick já garantiu a vaga na próxima edição da Champions League e apenas cumpre tabela nos últimos jogos da Premier League. O próximo compromisso será no próximo domingo (17), diante do Nottingham Forest, no Old Trafford.

Já o Sunderland praticamente deu adeus às chances de classificação para Conference League. A equipe de Régis Le Bris tinha a oportunidade de encostar nas primeiras sete colocações e agora depende de uma combinação improvável de resultados. A equipe volta aos gramados no domingo, contra o Everton, fora de casa.

A partida no primeiro tempo teve predomínio dos donos da casa, que finalizaram 10 vezes contra quatro do gigante de Manchester. Antes mesmo dos dez minutos, o Sunderland chegou com perigo contra o gol de Senne Lammens em duas oportunidades. Na primeira, Chmsdine Talbi mandou por cima. Um minuto depois, o volante Noah Sadiki apareceu de surpresa e saiu cara a cara com o arqueiro belga, que mandou para escanteio.

No lance mais perigoso do time de Michael Carrick, Joshua Zirkee recebeu bom cruzamento e acabou cabeceando para fora do gol defendido por Robin Roefs. Anulado pela defesa adversária, o brasileiro Matheus Cunha não teve grandes momentos na primeira metade e apareceu apenas aos 45 minutos, mas sem grande brilho.

O Sunderland começou com as melhores oportunidades no segundo tempo e teve a chance de abrir o placar aos 17 minutos, com o atacante Brian Brobbey, que recebeu da entrada da área e chutou firme, mas parou no arqueiro Lammens. A melhor oportunidade da segunda metade veio aos 30 minutos, quando Lutsharel Geertruida tabelou com Brobbey na entrada da área e mandou na trave esquerda do goleiro.

Rayan garante vitória do Bournemouth contra o Fulham

O ex-atacante do Vasco, o garoto Rayan, anotou o gol da vitória do Bournemouth diante do Fulham, no Craven Cottage, em Londres. Em um bom momento na temporada, o brasileiro chegou ao 5º gol pela equipe inglesa e vive expectativa da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será anunciada no dia 18 de maio.