Manchester United anuncia a efetivação de Michael Carrick e contrato vai até 2028

Já de olho na próxima temporada, o Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, a continuidade do trabalho de Michael Carrick como treinador. O ex-meio-campista, que estava na função de forma interina, assinou o novo contrato que vai até 2028.

Carrick teve o trabalho reconhecido principalmente por comandar uma reação que leva o conjunto vermelho de volta à disputa da Champions League. A equipe já assegurou a terceira colocação no Campeonato Inglês e vai finalizar o torneio atrás somente do campeão Arsenal e do vice Manchester City.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar que Michael Carrick continuará como treinador da equipe principal masculina", publicou o clube por meio de nota. A postagem valoriza também a sua trajetória como atleta da equipe.

"Um dos jogadores mais vitoriosos e condecorados do United, Carrick disputou 464 jogos pelo clube, conquistando cinco títulos da Premier League, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de clubes", destacou.

Neste trabalho recente, seu desempenho no banco de reservas foi altamente positivo. Ele assumiu a função após a saída de Ruben Amorim e obteve 11 vitórias em 16 partidas.