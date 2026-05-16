Manchester City vence Chelsea e conquista a Copa da Inglaterra 

Equipe de Guardiola venceu por 1 a 0 e garantiu taça. Adrian Dennis / AFP

O Manchester City conquistou o título da Copa da Inglaterra ao vencer o Chelsea por 1 a 0 em Wembley neste sábado (16), em uma final decidida nos detalhes.

O gol da vitória saiu no segundo tempo, com golaço de letra de Antoine Semenyo, suficiente para garantir ao time de Pep Guardiola o oitavo troféu da competição.

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O JOGO

O City assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O primeiro tempo teve ritmo travado e poucas finalizações. O Chelsea pouco conseguiu produzir ofensivamente e praticamente não levou perigo ao gol rival.

A melhor oportunidade antes do intervalo foi do Manchester City, com Erling Haaland, em uma das poucas escapadas de real perigo da equipe inglesa. Ainda assim, a partida permaneceu morna em Wembley, enquanto o Chelsea acumulava problemas com os cartões amarelos de Enzo Fernández e Cucurella.

Depois do intervalo, o Chelsea conseguiu equilibrar as ações e passou a ter mais tempo com a bola. Aos 12 minutos, os londrinos chegaram a pedir pênalti após Enzo Fernández tentar um cruzamento e a bola bater no braço direito de O'Reilly dentro da área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Pouco depois, uma boa jogada terminou com passe forte demais de Gusto para João Pedro, desperdiçando uma rara chance de finalização.

O momento de maior equilíbrio, porém, durou pouco. Aos 26 minutos, o Manchester City encontrou o lance decisivo da final.

Bernardo Silva acionou Haaland, que cruzou rasteiro para a área. Mesmo marcado por Colwill, Semenyo apareceu para finalizar de letra e marcar um golaço, sem chances para Robert Sánchez: 1 a 0.

Em vantagem, o City ficou mais perto do segundo gol do que de sofrer o empate. O'Reilly desperdiçou duas oportunidades claras ao errar o passe para Haaland em situações promissoras, enquanto Matheus Nunes acertou a trave após jogada em velocidade.