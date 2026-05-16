Manchester City vence Chelsea (1-0) e conquista Copa da Inglaterra

O Manchester City conquistou seu segundo título do ano, e o 20º da era Pep Guardiola, ao derrotar o Chelsea por 1 a 0 na final da Copa da Inglaterra (FA Cup), em Wembley, neste sábado (16), graças a um gol de Antoine Semenyo no segundo tempo.

O técnico espanhol e seu forte elenco, que já haviam garantido um troféu em março, ao vencer a Copa da Liga inglesa com uma vitória sobre o Arsenal, tiraram do Chelsea (atualmente nono colocado na Premier League) a vaga na Liga Europa tradicionalmente destinada ao vencedor da FA Cup.

O gol de Semenyo, um toque de letra, ficará marcado na história das finais da FA Cup.

Haaland fez uma inteligente movimentação pela direita da área do Chelsea e cruzou rasteiro para Semenyo, que, com maestria, colocou a bola no canto oposto com o toque sutil e genial.

O Manchester City volta a conquistar a FA Cup três anos após seu último triunfo na competição e depois de duas derrotas consecutivas nas finais de 2024 (diante do Manchester United) e 2025 (contra o Crystal Palace).

Os 'Citizens', que atualmente ostentam uma sequência de 21 jogos invictos em competições nacionais, ficarão cinco pontos atrás do líder Arsenal caso os 'Gunners' vençam o já rebaixado Burnley em casa na segunda-feira.

Os jogadores comandados por Guardiola podem, mais uma vez, reduzir a desvantagem para dois pontos com uma vitória sobre o Bournemouth, em sua penúltima partida da temporada, na terça-feira.

No entanto, o Arsenal ainda pode garantir seu primeiro título inglês desde 2004 caso vença o Palace fora de casa, no dia 24 de maio.

O Chelsea, por sua vez, perdeu a última chance de conquistar um título nesta temporada, menos de um ano depois de ter sido conquistado a Copa do Mundo de Clubes.

Além disso, os 'Blues' correm o risco de ficar totalmente de fora das competições europeias na próxima temporada, já que sua atual nona colocação na Premier League, restando duas rodadas para o fim, não garante uma vaga.

A seca de títulos nacionais do Chelsea continua com esta quarta derrota em finais de Copa, somando-se aos fracassos de 2020, 2021 e 2022.

O último título dos londrinos na Inglaterra remonta a 2018, conquistado justamente nesta competição.

--- Os últimos dez campeões da Copa da Inglaterra:

2026: Manchester City

2025: Crystal Palace

2024: Manchester United

2023: Manchester City

2022: Liverpool

2021: Leicester

2020: Arsenal

2019: Manchester City

2018: Chelsea

2017: Arsenal

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Os clubes com mais títulos da Copa da Ingleterra:

1. Arsenal (14 títulos)

2. Manchester United (13 títulos)

3. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham (8 títulos)

6. Aston Villa (7 títulos)

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