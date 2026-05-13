Manchester City goleia Crystal Palace e mantém viva briga com o Arsenal pela Premier League 

A duas rodadas do fim, a briga pelo título da Premier League segue viva. Nesta quarta (13), em jogo atrasado pela 31ª rodada, o Manchester City goleou o Crystal Palace por 3 a 0 e colou no líder Arsenal. Agora com os mesmos números de jogos, apenas dois pontos separam as equipes.
Caso o time de Guardiola perdesse a partida, os Gunners seriam campeões mesmo sem entrar em campo. Ainda assim, a equipe de Londres segue dependendo apenas de si. Os times voltam a campo na próxima semana: segunda (18), o Arsenal recebe o Brunley; e na terça (19), o City joga diante do Bournemouth.
Como foi a partida
Uma vitória tranquila do Manchester City no Etihad Stadium. O Crystal Palace até conseguiu criar algumas oportunidades nos primeiros minutos, mas sem efetividade. Depois disso, o time de Pep Guardiola assumiu o controle absoluto da partida e construiu o placar pouco a pouco.
Aos 31 minutos, saiu o primeiro. Após longa troca de passes diante da defesa fechada do Palace, Foden deu um toque de calcanhar para Semenyo finalizar cruzado e abrir o placar. O domínio dos donos da casa aumentou após o gol, e o segundo veio pouco depois. Aos 39, Gvardiol cruzou da esquerda, Foden desviou na área e Marmoush girou sobre a marcação antes de bater firme para ampliar.
Na etapa final, os mandantes administraram e ampliaram a vantagem. Aos 38 minutos, o City transformou a vitória em goleada. Em rápido contra-ataque, Cherki avançou pelo meio e encontrou Savinho livre na entrada da área. O brasileiro finalizou com categoria para fechar o placar em 3 a 0 e manter os Citizens vivos na disputa pelo título da Premier League.